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Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği'nden önemli açıklama

Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul'da dün gerçekleştirilen 'Ekonomide Normalleşme Değerlendirme Toplantısı' hakkında hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, 'Toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin alınmakta olan kararlar değerlendirildi.' ifadelerine yer verildi.

DHA07 Ağustos 2020 Cuma 08:41 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 08:51
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Yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bazı bankaların genel müdürleri toplantı için bir araya gelmiştir. Büyümenin istikrar içinde sürdürülmesi ve ekonomik faaliyetin finansmanına bankacılık sektörünün sağlıklı olarak katkı vermeye devam etmesi amacıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda katılımcılar işbirliği mesajı vermiştir. Toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınmakta olan kararlar değerlendirilmiştir. Banka genel müdürlerinin görüş ve düşüncelerini dile getirdiği bölümün ardından, TCMB Başkanı Uysal önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulundu. BDDK Başkanı Akben salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptı"

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