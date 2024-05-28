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  • Türkiye bir yılda yüzde 99,2 katladı! Tam 126,1 milyar lira
Ekonomi

Türkiye bir yılda yüzde 99,2 katladı! Tam 126,1 milyar lira

Türkiye'de teslimatın genellikle motokuryeler tarafından gerçekleştirildiği hızlı ticaretin hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 99,2 yükselerek 126,1 milyar liraya ulaşırken 18.00-00.00 saatlerindeki yoğunluk motokuryelere akşam mesaisi yaptırdı.

AA28 Mayıs 2024 Salı 11:40 - Güncelleme:
Türkiye bir yılda yüzde 99,2 katladı! Tam 126,1 milyar lira
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AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığının e-ticaret alanında yaşanan gelişmelere yer verdiği "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, son yıllarda özellikle "hızlı ticaret" kavramı öne çıktı.

Hızlı ticaret, 1 saat veya daha kısa sürede teslim edilen siparişleri kapsıyor. Türkiye'de 2015 yılından itibaren yaygınlaşmaya başlayan bu ticarette teslimatlar genellikle motosiklet veya bisiklet kullanan kuryeler tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu şekilde yapılan hızlı ticaretin hacmi 2022 yılında 63,3 milyar lira iken geçen yıl yüzde 99,2 artışla 126,1 milyar liraya ulaştı. Söz konusu ticaret hacminin büyük kısmını gıda ve süpermarket, yemek siparişi, çiçekçilik gibi sektörler oluşturdu. Bazı giyim ve aksesuar, elektronik, anne ve bebek, medikal, kişisel bakım ve kozmetik de hızlı ticarette öne çıkan sektörler arasında yer aldı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya hızlı ticaretin en fazla yapıldığı iller olarak sıralandı.

- SİPARİŞLERİN YARIDAN FAZLASI YEMEK İÇİN

Hızlı ticaret hacminin sektörel dağılımına bakıldığında, geçen yıl en büyük payı yüzde 58 ile yemek siparişleri aldı. Bunu yüzde 26 ile gıda ve süpermarket sektörü, yüzde 12,5 ile platform aracılığıyla yapılan market alışverişleri izledi. Çiçekçiliğin hızlı ticaret içinde payı yüzde 2,6 iken diğer ürünlerde bu oran yüzde 0,9 düzeyinde gerçekleşti.

- EN ÇOK SİPARİŞ AKŞAM SAATLERİNDE

Market alışverişlerinde hızlı ticaret yoluyla en çok satılan ürünler çay, kahve, şekerleme, çikolata, bebek bezleri ve kuruyemiş oldu. Günlük bazda hızlı ticaret işlem sayılarına bakıldığında ise bayram gibi uzun tatil dönüşlerinde siparişlerin arttığı görüldü.

Çiçek hariç sipariş yoğunluğu öğleden sonra ve akşam saatlerinde, diğer saat aralıklarına göre daha yüksek gerçekleşti. Buna göre, hızlı ticaret yoluyla en fazla sipariş yüzde 40,8 ile 18.00-00.00 saatlerinde verildi. Bunu yüzde 38,19 ile 12.00-18.00 saatleri izledi.

  • teslimat hızı
  • motokurye ticareti
  • gece yoğunluğu

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