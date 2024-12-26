Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Çin Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇİNSİAD) iş birliğinde düzenlenen Türkiye-Çin İş Dünyası Buluşması iki ülke iş insanlarının katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

DEİK açıklamasına göre, Türkiye'de faaliyeti bulunan Çinli firmaların katıldığı etkinlikte, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ile enerji/madencilik, teknoloji ve inovasyon, gıda, sanayi, telekom, hava yolu ve ulaştırma, lojistik, turizm, e-ticaret, dijitalleşme alanlarındaki iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmasına yer verilen DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi ve TÜSİAD Çin Çalışma Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Türkiye ve Çin'in derin kültürel ve tarihi birikime sahip iki büyük medeniyet olarak, tarih boyunca yakın ilişki içinde olduğunu belirtti.

Kurdoğlu, iki ülkenin asırlar öncesine dayanan köklü ekonomik ve ticari ilişkilerini, iş insanlarının katkılarıyla geliştirerek sürdürdüğünü ifade etti.

DEİK ve TÜSİAD'ın Çin ile çok uzun yıllara dayanan güçlü bağları bulunduğunu aktaran Kurdoğlu, "Çin'in farklı eyaletlerine iş geliştirme ziyaretleri gerçekleştirdik, heyetler ağırladık. Çin Konferansları düzenledik, Çin ile ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi konusunda raporlar yayınladık. Türkiye ve Çin ilişkilerinin bugün ulaştığı düzeyi rakamlardan da okumak mümkündür." açıklamasını yaptı.

Kurdoğlu, Çin'in Türkiye'nin Asya'daki en büyük, dünyada ise üçüncü en büyük ticaret ortağı konumunda olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Çin'in Türkiye'deki yatırım stoku 1 milyar doların üzerine çıktı. 1200'ü aşkın Çinli firma Türkiye'de, 100 kadar firmamız da Çin'de faaliyetlerini sürdürüyor. Çinli şirketlerin, özellikle katma değeri yüksek sektörlerde, Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmalarını memnuniyetle karşılıyoruz.

Türk ve Çinli şirketler arasında kurulacak ortaklıkların bu gelişmeyi hızlandıracağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde, Çin ile daha 'dengeli' ekonomik ilişkiler geliştirmeyi ve daha güçlü bir iş birliği içinde olmayı umut ediyoruz. Türkiye ayrıca Çin'in 'Kuşak ve Yol' girişimini desteklemekte ve bu girişimle uyumlu olan Orta Koridor projesiyle Avrupa ve Asya arasındaki ticaret ve altyapı bağlantılarını güçlendirmeyi hedeflemektedir."

- "ÇİN VE TÜRKİYE GÜÇLÜ EKONOMİK TAMAMLAYICILIKLARA VE BÜYÜK BİR İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİNE SAHİP"

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Shang Jian da Başkonsolosluğun Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine ve iş insanlarının karşılıklı seyahatlerine büyük önem ve destek verdiğini kaydetti.

Bu yılın başından beri Başkonsolosluğun, DEİK ve diğer kuruluşlarla beraber "Çin'deki fırsat dünyası" ve "Kazan-kazan anlayışıyla dışa açılan Çin" gibi ekonomik ve ticari etkinlikler düzenlediğini aktaran Jian, "Türkiye'deki iş dünyasına Çin'in ekonomik gelişimini ve iki ülke iş birliği fırsatlarını tanıtıp, Türk iş dünyasının ikili ekonomik ve ticari iş birliğini teşvik etme konusundaki güvenini güçlendirmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Jian, Çin ve Türkiye'nin güçlü ekonomik tamamlayıcılıklara ve büyük bir iş birliği potansiyeline sahip olduğuna işaret ederek, "DEİK, TÜSİAD ve ÇİNSİAD ile birlikte çalışarak iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatı uygulamaya, ekonomik ve ticari alanlarda iş birliğini derinleştirmeye ve iki ülke halklarının refahını daha da artırmak amacıyla 'Kuşak ve Yol' ile Türkiye'nin 'Orta Koridor' girişimlerini bağlamaya teşvik etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "İKİLİ TİCARET HACMİMİZİN 5 YIL İÇERİSİNDE 2 KATINA ÇIKABİLECEĞİNE İNANIYORUM"

ÇİNSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zhou Yanquan da savunma sanayinde Türkiye'nin çok güçlü bir ekosistem oluşturduğunu ve inanılmaz gelişmeler kaydettiğini ifade etti.

Türkiye'nin müteahhitlik alanında Çin'e göre 5 kat daha başarılı olduğunu dile getiren Yanquan, şunları kaydetti:

"Bu konuda daha çok iş birliği fırsatı oluşturmak isteriz. Turizm ve otelcilik alanında da Çin'in Türkiye'den öğrenecek şeyleri olduğunu düşünüyorum. Çin'de yapay zeka ve inovasyon en önemli iki kelimedir. Türk iş dünyasının önde gelen iş insanları da bunun farkına varıyor. E-ticaret de yine başarılı iş birlikleri için bir başka alandır. Lojistik sektöründe ise verimliliği artırmak anahtar kelimedir. Çin'in bu konuda başarılı tecrübeleri bulunuyor. İkili ticaret hacmimiz 50 milyar dolar civarında ama 5 yıl içerisinde 2 katına çıkabileceğine inanıyorum. Türkiye'nin ara malı ithalatı burada ürüne dönüşerek tekrar satılıyor. İkili ticarette ticaret açığına bakmanın yanında işlenen ürünlerin ihracata nasıl dönüştüğüne de bakılmalıdır. Bu bakımdan daha fazla kaynak yaratılabilir."

Ticaret Bakanlığı Asya ve Pasifik Ülkeleri Daire Başkanı Çağatay Özden de Çin'in yurt dışı yatırımlarında Türkiye'nin payının düşük olduğunu ve burada önemli bir potansiyel olduğunun altını çizdi.

Özden, son bir yılda Türkiye'ye gelen Çinli firma sayısının bundan önceki tüm yıllardan çok daha fazla olduğunu ve Çin'den gelen yatırımların hızlanarak artacağını belirtti.