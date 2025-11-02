Türkiye bölgede sahneye çıkıyor: Türk İHA'ları Paris'ten bağımsızlaşmanın belgesi haline geldi

İsrail Havacılık Sanayii Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Shay Gal, The Africa Report'ta yayımlanan analizinde Türkiye'nin Afrika kıtasında son yıllarda kurduğu etkiye dikkati çekti. Başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine uyarıda bulunan Gal, "Fransa Afrika'daki etkisini kaybettiğinde, Türkiye sahneye çıkıyor. Bunu tanklarla değil, ders kitaplarıyla, sömürgelerle değil, sınıflar, bankalar, camiler ve medya ağlarıyla yapıyor. Paris yeniden liderlik iddiasında bulunmak istiyorsa, değerleriyle eylemleri arasındaki güveni yeniden tesis etmek zorunda. Paris, Sahel bölgesindeki gerilemesinden Rusya'yı ve Wagner grubunu sorumlu tutuyor. Ancak Kremlin silah satarken, Türkiye kurumlar inşa etti. Wagner cesetler bırakırken, Türkiye binalar ve inananlar bırakıyor" dedi.

"KALKINMA VE GÜVEN İNŞASI ODAKLI"

Türkiye'nin kıtadaki yükselişinin, klasik sömürgecilik anlayışından çok farklı olduğunu ifade eden analist, Somali'nin bu yaklaşımın en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu ifade etti. İsrailli analiste göre Mogadişu'da Türkiye; hastane, liman, havaalanı, banka ve askeri eğitim üssü ile adeta "bir devlet içinde devlet" modeli kurmuş durumda. Gal, "Somali'de açılan Türk bankası, yarım asır sonra ülkede açılan ilk yabancı banka olma özelliğini taşıyor. Bu yatırımlar, askeri güç gösterisi yerine kalkınma ve güven inşası odaklı" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN ETKİSİ KITADA HIZLA YAYILIYOR

İsrailli analist, "Mogadişu'da bir Türk üssü hilal bayrağı altında bir orduyu eğitiyor. Dakar'da, daha önce Fransa'nın finanse ettiği stadyumları artık Türk firması inşa ediyor. Cibuti ve Akra'da, Fransız bayrağının solduğu yerlerde Maarif Vakfı okulları ve Diyanet camileri yükseliyor. Helal standartlardan burs programlarına kadar, Türkiye yardımı sadakatle değiştiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Artan Türk rüzgarı karşısında Afrika'nın artık Paris'e ya da Brüksel'e bakmadığını ifade eden Gal, "Artık sınıflarda, bankalarda ve hava yollarında Türkçe konuşuluyor. TRT Afrique, bir zamanlar El Cezire'nin yaptığı gibi yayın yapıyor" dedi.

"TÜRK İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI PARİS'TEN BAĞIMSIZLAŞMANIN BELGESİ HALİNE GELDİ"

Afrika çöllerinde Türk insansız hava araçlarının uçtuğunun altını çizen analist asıl meselenin Fransız etkisinin yerinin Türkiye'nin gücünün alması olduğunu dile getirdi. Gal, "Türk insansız hava araçları bir savaş platformu olmaktan çıkıp Paris'ten bağımsızlaşmanın belgesi haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Maarif Vakfı'nın 20'den fazla Afrika ülkesinde Türkçe müfredatla eğitim verdiğini belirten analist, tüm bunların Ankara'nın Afrika'da büyüyen etkisini gösterdiğini ifade etti.

Tüm bunlar Ankara'ya trilyonlarca dolar değerindeki piyasalarda sessiz ama kalıcı bir varlık kazandırdı; silah ve kredilerle elde edilecek nüfuzun çok ötesine geçiyorlar.