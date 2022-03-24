Türkiye bölgede vites büyütüyor! Karar alındı: Hedef 200 milyar dolar

İSTANBUL (AA) - YUNUS TÜRK-

Akıncılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Nepal arasındaki ticaret hacminin yaşanan son olumsuz iki yıla rağmen artış gösterdiğini ifade etti.

Türkiye ile Nepal arasındaki ticaret hacmi 2 yıl önce 50 milyon dolarken şuan 70-80 milyon dolar civarında olduğuna işaret eden Akıncılar, "Önümüzdeki yıllarda ticaret hacmi hedefimiz 200 milyon dolar. Bunun için iki ülke iş insanları arasında sıklıkla ziyaretler gerçekleşmeli." ifadelerini kullandı.

Akıncılar, "Özellikle değerli maden ihracatını yükseltmek için banka sahipleriyle sıkı temas kurulmalı. Nepal tarafı demir-çelik yatırımlarının yapılmasını istiyor, bu alan da özellikle değerlendirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Nepal arasındaki en önemli yatırım fırsatlarının Nepal'in güneyinde bulunan Hindistan sınırında 400 milyon nüfusa hitap eden serbest bölgeler olduğuna dikkati çeken Akıncılar, şunları kaydetti:

"Sıfır gümrükle yapılacak şekilde Türk firmalarını serbest bölgelere yönlendirebiliriz. Yanı sıra müteahhitlik alanında da altyapı inşaatları ve hidroelektrik santrali yatırımları da değerlendirilebilir. Ayrıca, turizm alanında karşılıklı çok büyük fırsatların da değerlendirilmesi gerekiyor. Nepal'den her yıl 30 bin öğrenci yurt dışına eğitim amacıyla gidiyor. Nepalli öğrencileri eğitim görmeleri için Türkiye'ye çekebiliriz."

Akıncılar, Nepal'in yakın bir gelecekte uluslararası ekonomi kuruluşlarının değerlendirmeleri neticesinde az gelişmiş ülke statüsünden gelişmekte olan ülke statüsüne yükseleceğine dikkati çekti.

- "BÜYÜKELÇİLİKLERİN AÇILMASI ÜLKELER ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLERİ ARTIRACAK"

Nepal ile siyasi ve ticari ilişkilerin iki ülke büyükelçiliklerinin açılmasının ardından yeni bir döneme gireceğini aktaran Akıncılar, "Himalayalar'daki Everest, Boğaziçi ile buluşacak iki ülke ekonomisi farklı bir kazanım elde edecektir." ifadelerini kullandı.

Akıncılar, "İlk defa ülkemize gelen Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka ile Antalya Diplomasi Forumu'nda görüşme gerçekleştirerek, Türkiye-Nepal İş Konseyi Başkanı olarak, başlatmış olduğum Nepal'de Türkiye Büyükelçiliği'nin açılması hususunu tekrardan gündeme getirdik." dedi.

Bakan Çavuşoğlu ile Khadka'nın görüşmesinde, iki ülke büyükelçiliklerinin en kısa zamanda açılmasının kararlaştırılmasının ülkeler arasındaki ticari ilişkileri de artıracağını kaydeden Akıncılar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ile Nepal arasındaki kısa vadede ticaret hacmi hedefi 200 milyon dolar. Nepal Dışişleri Bakanı ile görüşmemizde, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ihracatın artırılması konusunda neler yapılması gerektiğini ve Türkiye-Nepal İş Konseyi olarak, mart sonundaki Nepal heyet ziyaretini değerlendirdik. İş Konseyi olarak, Türkiye ile Nepal arasındaki ticari ilişkileri artırmak için faaliyetlerimize devam ediyoruz."