'Türkiye bu yıl 50 milyon turist ağırlayacak' Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Turizm Haftası’na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle 1980’li yıllardan itibaren kitle turizminde önemli bir büyüme grafiği yakalayan Türkiye’de turizm sektörünün, yıllar içinde katlanarak büyüdüğünü ve bugün Türkiye’nin en stratejik sektörleri arasına girmeyi başardığını söyledi.