'Türkiye bu yıl 50 milyon turist ağırlayacak'
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Turizm Haftası’na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle 1980’li yıllardan itibaren kitle turizminde önemli bir büyüme grafiği yakalayan Türkiye’de turizm sektörünün, yıllar içinde katlanarak büyüdüğünü ve bugün Türkiye’nin en stratejik sektörleri arasına girmeyi başardığını söyledi.
Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin turizmde güzel bir dönemden geçtiğini ifade ederek, “İlk 2 aylık verilere baktığımızda, ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.4 artışla 3.2 milyonu aştı. 2019 yılında yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme ile 50 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
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