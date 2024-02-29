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Ekonomi

Türkiye büyüme ivmesini sürdürüyor! OECD'ye üye ülkeler arasında 2'inci, G20 ülkeleri arasında 3'üncü olduk

Türkiye, 2023'ün son çeyreğinde, yıllık bazda, ekonomik büyüme verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye ülkeler arasında ikinci, G20 ülkeleri arasında üçüncü ülke oldu.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 12:31 - Güncelleme:
Türkiye büyüme ivmesini sürdürüyor! OECD'ye üye ülkeler arasında 2'inci, G20 ülkeleri arasında 3'üncü olduk
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AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre Türkiye, 2023'te yıllık bazda yüzde 4,5, Ekim-Aralık 2023 döneminde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 büyüdü.

Türkiye, geçen yılın son çeyreğinde, yıllık bazda, ekonomik büyüme verisi açıklanan OECD'ye üye ülkeler arasında en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olarak kayıtlara geçti. Sıralamada yüzde 4,3 ile ilk sırada Hırvatistan yer alırken, Türkiye'yi yüzde 2,2 ile Slovenya takip etti.

G20 ülkeleri arasında yüzde 5,2 ile en hızlı büyüyen ülke Çin oldu. Bu ülkeyi yüzde 5 ile Endonezya izlerken, Türkiye ise listede üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilişkin çeyreklik büyüme tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda Türkiye, bu ülkeler arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ülke konumuna gelecek.

Verisi açıklanan bazı ülkelerin 2023 yılı dördüncü çeyrek büyüme oranlarının yıllık bazda değişimleri şöyle:

ÜlkelerDeğişim (yüzde)
Türkiye4
Çin5,2
Endonezya5
Hırvatistan4,3
ABD3,2
Meksika2,5
Slovenya2,2
Slovenya2,2
Belçika1,5
Belçika1,5
Fransa0,7
Norveç0,5
Kolombiya0,3
İsveç-0,2
Almanya-0,2
Avusturya-1,7

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