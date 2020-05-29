AA 29 Mayıs 2020 Cuma 12:43 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 12:49

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Avrupa İstatistik Ofisi'nden (Eurostat) derlediği verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 büyüme kaydetti. Aynı dönemde, 27 üyeli Avrupa Birliği (AB) ve 19 üyeli Avro Bölgesi sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 2,6 daraldı.

Böylece küresel ekonomiye ilişkin tedirginliklerin ve belirsizliklerin arttığı bir ortamda birçok ülke daralırken, Türkiye ekonomisi peş peşe 3 çeyrek büyüdü.

Türkiye, yakaladığı bu büyüme oranıyla, henüz sonuçları açıklanmayan Estonya, İrlanda, Yunanistan, Hırvatistan, Lüksemburg, Malta ve Slovenya dışındaki tüm AB ülkelerinden de daha iyi bir büyüme performansı sergiledi.

Büyüme Türkiye'de geçen yılın 3. çeyreğinde yüzde 1 ve son çeyreğinde yüzde 6 düzeyinde gerçekleşmişti.

- Avrupa'da 12 ülke daraldı

Geçen yıldan devralınan küresel ticarete yönelik endişeler, Brexit ve dünya ekonomisindeki yavaşlama nedeniyle istenilen toparlamayı yakalayamayan Avrupa'da, koronavirüs salgınının yarattığı belirsizliklerle birçok ülkenin ilk çeyrekte önemli ölçüde küçülmesi dikkati çekti.

Bu dönemde 12 ülke Avrupa ülkesinin ekonomisi daralırken, en fazla küçülme yüzde 5,4'le Fransa ve yüzde 4,8'le İtalya oldu. Slovakya ve İspanya'da da gayrisafi yurt içi hasıla yüzde 4,1 azaldı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya da daralan ekonomiler arasında yer alırken, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla ilk çeyrekte yüzde 2,3 düşüş kaydetti.

Yılın ilk çeyreğinde, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en hızlı büyüyenler ise yüzde 2,7 ile Romanya, yüzde 2,5 ile Litvanya, yüzde 2,4 ile Bulgaristan ve yüzde 2 ile Macaristan şeklinde sıralandı. Bu sonuçlar, Türkiye'nin oransal olarak da Avrupa ülkelerine büyümede fark attığını ortaya koydu.

Ülkelere göre ilk çeyrek büyüme verileri şöyle: