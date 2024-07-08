Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak etti... Çin otomobil devinden Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da BYD yönetim kurulunu kabul etti, yeni nesil araç yatırımı imza törenine iştirak etti. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalandı.

ÇİNLİ OTOMOBİL DEVİNDEN TÜRKİYE'YE 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çinli BYD firmasının yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kurmasının öngörüldüğünü bildirdi.

5 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Elektrikli araç üreticisi BYD firmasının yatırımı ile 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye doğrudan istihdam planlanıyor." ifadelerine yer verildi.