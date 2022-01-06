AA 6 Ocak 2022 Perşembe 11:27 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:43

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin ihracatının büyük bölümü 2 bin kilometrelik mesafeye yapılırken Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat menzilinin uzatılması hedefleniyor.

Bakanlığın uzun süredir üzerinde çalıştığı Uzak Ülkeler Stratejisi'nin tanıtımının kısa süre içinde yapılması planlanıyor. Strateji kapsamında şu ana kadar 18 hedef ülke belirlendi. Bu ülkeler ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland ve Vietnam olarak sıralandı.

Stratejiyle öncelikli olarak ABD, Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkelerine ihracatın artırılması öngörülüyor.

Bakanlığın çalışmasına göre Türkiye, ortalama 8 bin 500 kilometre mesafede yer alan 18 ülkenin 8,2 trilyon dolar değerindeki ithalatından yüzde 0,26 pay alabiliyor. Bakanlık bu pazarlara açılarak ihracatı 82 milyar dolar seviyesine taşımayı öngörüyor.

Stratejiyle mal ihracatı yanında, bu ülkelere yönelik hizmet ihracatının da artırılması sağlanacak. Strateji kapsamında, öncelikli potansiyel mal ve hizmet sektörleri belirlendi. Bu kapsamda yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinin de uzak pazarlara açılması amaçlanıyor.

Bakanlık, Uzak Ülkeler Stratejisi'ni destekleyecek Yurt Dışı Lojistik Merkezleri Projesi'nde de sona yaklaştı.

- UZAK ÜLKELERE İHRACAT

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, 2020 yılında bu 18 ülkeye 18 milyar 999 milyon 738 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu rakam geçen yıl yüzde 42,2 artışla 27 milyar 16 milyon 919 bin dolara ulaştı.

Bu ülkeler arasında en fazla ihracat 12,9 milyar dolara yaklaşan tutarla ABD'ye gerçekleşti. ABD'ye ihracat geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 45 arttı. Çin'e bu dönemde yüzde 26,2 artışla 3,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Kanada'ya yönelik ihracat yüzde 67,8'lik artışla 1,6 milyar dolara yaklaşırken Hindistan'a yönelik ihracat yüzde 34,4 artışla 1,2 milyar doları aştı.

Oran bazında en fazla ihracat artışı ise yüzde 122,2 artışla Şili'ye gerçekleşti. Türkiye, geçen yıl bu ülkeye 593,3 milyon dolarlık ihracat yaptı. Brezilya'ya yönelik ihracat da yüzde 77,4 artışla 995,6 milyon doları aştı. Meksika'ya ihracat yüzde 55,5 artışla 755,6 milyon dolar, Güney Afrika'ya ihracat da yüzde 50,2'lik artışla 883,4 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin belirlediği 18 uzak ülkeye yönelik ihracat rakamları şöyle: