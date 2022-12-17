James Martin: Türkiye çok yakın zamanda ön sıralara yükselecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Maslak TİM Gösteri Merkezinde düzenlenen "Türkiye Ulus Markalama Forumu" ikinci gününde devam ediyor.

Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Doğan Eşkinat'ın yaptığı "Dünyada Ulus Markalama: Tecrübe Paylaşımları" başlıklı panelde konuşan Katar Kültür Bakanlığı Danışmanı Salim Zakhour, ülkelerin ulus markalama stratejilerinde paydaşlarıyla çalışması gerektiğini söyledi.

Türkiye ve Katar'da iletişim stratejilerinin en üst seviyede olduğunu belirten Zakhour, şunları kaydetti:

"Türkiye'de İletişim Başkanlığı var, aynı zamanda Katar'da iletişimden sorumlu birimler var. Bu birimler son derece önemli. Çünkü kalplerde ve zihinlerde olumlu bir algı bırakmak kolay değil. Sadece ustaca hazırlanmış videolar veya güzel sloganlarla ulus markalama yapılamaz, bu mümkün değil. Marka çalışmalarının büyük ve kapsamlı olması gerekiyor. Bu çalışmaları paydaşlarla yapmak da önemli bir avantaj sağlayacaktır."

İletişim altyapısı iyi olan ülkelerin ulus markalama kampanyalarında çok daha başarılı olduğunu dile getiren Zakhour, markalamada paydaşlarını yanına alan ülkelerin şansının daha yüksek olduğunu ifade etti.

Katar'ın 2030 vizyonu ile çalışmalarını yürüttüğüne değinen Zakhour, şöyle konuştu:

"Temel hedefimiz 2030 vizyonu kapsamında sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak. Gelecek nesiller için bu çalışmaları yapmak zorundayız. Bu basit ve kolay değil, çok çalışmayı gerektiren bir görev. Vizyonumuzun dört temel ayağı var. Ekonomik kalkınma, çevresel kalkınma, sosyal kalkınma ve insani kalkınma. Ulus markalama kampanyamızı da bu dört ayak üzerinden sürdürmeye çalışıyoruz."

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası ile ilgili medyadaki kötü algılara da değinen Zakhour, ülkesinin süreci çok iyi şekilde sürdürdüğünü anlattı.

- "İTALYA'NIN MODERN İMAJINI ÖN PLANA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticari Ofis Başkanı Baş Müsteşar Francesco de Stefani Spadafora ise İtalya Dışişleri Bakanlığı ve İtalya Ticaret Ajansının 2021 ulus markalama kampanyasını başlattığını, paydaşlarından birinin de Türkiye olduğunu aktardı.

Spadafora, salgından ciddi etkilenen ülkesinin yeniden dış piyasalara ulaşma çalışmaları başlattığını belirtti.

Ticaretlerini referans markalarla yeniden canlandırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Spadafora, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızda bir ana kampanya, bir de alt kampanya var. Bizim dikkate aldığımız şey sadece ticaret merkezi olmak değil aynı zamanda tarih, kültür, moda ve gastronomide de çalışmalar sürdürmek istiyoruz. İtalya, tek kelime ile 'olağanüstü' mottosu ile çalışmalarına devam ediyor. Biz de Türkiye gibi İtalya'nın modern imajını ön plana çıkarmaya, oluşturmaya çalışıyoruz."

- "MARKALARINA SAHİP ÇIKAN ÜLKELER ŞOKLARA KARŞI SAĞLAM DURUR"

FutureBrand Pazarlama Genel Direktör Yardımcısı James Martin, FutureBrand'in, Dünya Bankasının gayri safi milli hasıla sıralamasına giren ilk 75 ülkenin imaj ve itibarını değerlendirdiğini aktararak, "Markalama yaparken çeşitli özelliklere bakıyoruz. Yaşam standardı, siyasi özgürlük, hoşgörü, kaliteli ürün üretimi gibi 22 farklı özelliğine bakıyoruz. Bu özelliklere sahip olan ülkelerin markalama kampanyalarını değerlendirmeye alıyoruz." dedi.

Martin, Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve çok yakın zamanda ulus markalama endeksinde ön sıralara yükselebileceğini söyledi.

Martin, son yıllarda salgın, iç çatışma, savaş, enerji krizi ve yaşam standartlarının düşmesi gibi etkenlerin, ulus markalama sürecini ciddi şekilde etkilediğini, hatta bu süreci geriye götürdüğünü dile getirdi.

Ülkelerin markalarına sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Martin, markasına önem veren ülkelerin ani kriz ve şoklara karşı daha sağlam durabileceğini ifade etti.

FutureBrand Latin Amerika Direktörü Gustavo Koniszcer de Peru'nun ulus markalama sürecini anlatarak, bu ülkeyi küresel markalama endeksinin içine koymaya çalıştıklarını kaydetti.

Tarih ve kültür üzerinden Peru'yu tanıtmaya çalıştıklarına işaret eden Koniszcer, markalama çalışmalarında görsel kaynaklar kullanmaya önem verdiklerini söyledi.

