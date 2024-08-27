İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2024 Salı / 22 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0371
  • EURO
    38,0568
  • ALTIN
    2748.19
  • BIST100
    9575.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Merkez Bankası, Sektörel Enflasyon Beklentilerini yayınladı
Ekonomi

Merkez Bankası, Sektörel Enflasyon Beklentilerini yayınladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken, hanehalkı için yükseldiğini bildirdi.

AA27 Ağustos 2024 Salı 10:27 - Güncelleme:
Merkez Bankası, Sektörel Enflasyon Beklentilerini yayınladı
ABONE OL

TCMB, Ağustos 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan düşerek yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 29,6 seviyesinde gerçekleşti.

  • TCMB
  • enflasyon beklentileri
  • piyasa katılımcıları
  • hanehalkı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.