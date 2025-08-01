Suriye ile enerji alanında da ilişkilerini ilerleten Türkiye, Aralık 2024'te Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'deki hayatın yeniden normalleştirilmesi amacıyla çalışmalara başladı.

Bu kapsamda zarar gören doğal gaz boru hatlarının onarılmasıyla 21 Mayıs'ta Kilis'ten Halep'e uzanan bağlantı tamamlandı. Günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hattan ihracat 2 Ağustos'ta başlayacak. Bu hattan taşınacak gaz, yılda 2 milyar metreküpe ulaşabilecek.

Söz konusu gaz, Halep'teki doğal gaz santralinde elektrik üretme amacıyla kullanılacak ve yaklaşık 1200 megavatlık elektriğe dönüştürülecek. Böylece mevcutta Suriye'de üretilen elektrik miktarı yaklaşık 2 katına çıkacak. Suriye'de günde 3-4 saat süren elektrik arzı bu destekle 10 saate kadar çıkmış olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Temmuz'da Suriye'ye doğal gaz ihracatında Türkiye'nin Azerbaycan ve Katar'la işbirliği yapacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz, Kilis üzerinden Suriye'ye iletilecek.

BİRECİK-HALEP ELEKTRİK HATTI TEKRAR DEVREYE ALINACAK

Bakan Bayraktar, öte yandan Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine elektrik ihracatını mevcut hatlar üzerinden 280 megavata çıkarmayı planladığını ve geçmişte kullanılan yaklaşık 500 megavat kapasiteli Birecik-Halep elektrik hattının da tekrar devreye alınması için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.

Bayraktar, hattın devreye alınmasıyla toplam yaklaşık 900 megavat elektriğin Suriye'ye ulaşarak yaklaşık 1,6 milyon hanenin ihtiyacının karşılanabileceği bilgisini paylaşmıştı.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş, ülkenin enerji altyapısında ciddi hasara yol açtı. Özellikle elektrik üretim tesisleri, iletim hatları ve doğal gaz altyapısı büyük ölçüde tahrip olurken, ülkede günlük elektrik arzı birçok bölgede 3-4 saatle sınırlı kaldı.



Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede geçiş süreci başlatılırken, enerji altyapısının yeniden inşası da öncelikli alanlar arasında yer aldı. Bu süreçte Türkiye, teknik kapasitesi ve coğrafi yakınlığı sayesinde yeniden yapılandırma çalışmalarına aktif katkı sağlamaya başladı.

Türkiye, daha önce de Suriye'nin kuzeyine sınırlı düzeyde enerji ihracatı gerçekleştirmiş, zaman zaman elektrik iletim hatları üzerinden bölgesel destek sağlamıştı.