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Ekonomi

Türkiye dahil 3 ülkenin işbirliğiyle açılmıştı... Tam 1 yıl sonra yeniden başladı

Gürcistan'dan geçen bazı bölümlerdeki çalışmalar nedeniyle Mayıs 2023'te kapatılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda yük taşımacılığı, 20 Mayıs 2024'ten itibaren yeniden başladı. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan işbirliğiyle 30 Ekim 2017'de açılan hat, ülkenin demir yoluyla dışa açılan ticaret yolu konumunda bulunuyor.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 07:30 - Güncelleme:
Türkiye dahil 3 ülkenin işbirliğiyle açılmıştı... Tam 1 yıl sonra yeniden başladı
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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun (BTK) Gürcistan'dan geçen bazı bölümlerinde modernizasyon ve genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla yük taşımacılığı yeniden başladı.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan işbirliğiyle, 30 Ekim 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla açılan hat, ülkenin demir yoluyla dışa açılan ticaret yolu konumunda bulunuyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den başlayıp Gürcistan'ın Tiflis ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek Kars'a uzanan 829 kilometrelik demir yolu hattı sayesinde Avrupa ile Çin arasında yük taşımacılığı kesintisiz sağlanabiliyor.

BTK demiryolu hattı üzerinden Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Çin'e yük taşımacılığı gerçekleştirilirken Gürcistan'ın yol bakım çalışmaları talebi nedeniyle BTK hattı Mayıs 2023'te kapatıldı.

BTK Demiryolu, Gürcistan'dan geçen kısmının 184 kilometrelik bölümünün onarım, yeniden inşa, modernizasyon ve genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla 20 Mayıs 2024'ten itibaren yeniden yük taşımacılığına açıldı.

Azerbaycan'dan hareket eden 20 adet 45 feetlik konteyner ile 632 ton plastik hammaddesi taşıyan ilk tren, saat 04.50'de Kars Tren Garı'na ulaştı. Tren, Kars Garı'nda gümrük muhafaza ekiplerince yapılan incelemenin ardından Kars Lojistik Merkezi'ne alındı.

- BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTI

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ile Türkiye'den Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Rusya ve Çin'e inşaat malzemesi, demir cevheri, manganez, boraks, beyaz eşya, gıda maddesi, temizlik ürünleri, mermer, feldispat, mdf, soya küspesi, yaş sebze ve meyve gönderilirken, Türkiye'ye tahıl, hububat, yem, ceviz, silikon, kağıt, rulo sac, bakır katot, çinko, gübre, kimyasal ürünler ve elektronik eşya taşınıyor.

Çin-Türkiye arasında Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı üzerinden yapılan blok konteyner trenlerinde hedef orta vadede yıllık 200 blok trene, uzun vadede ise yılda 1.500 blok trene ulaşmak. Ayrıca, Çin-Türkiye arasındaki toplam seyir süresinin ise 12 günden 10 güne düşürülmesi hedefleniyor.

BTK ve Orta Koridor üzerinden gerçekleştirilen taşımalarda önemli bir lojistik merkez oluşturacak Kars Lojistik Merkezi ise 2021 yılının mayıs ayında hizmete açılmıştı.

  • Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu
  • yük taşımacılığı
  • BTK Demiryolu

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