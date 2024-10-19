Türkiye dahil 30 ülke katıldı: Özbekistan'ın incisi Fergana Vadisi'nde zirve

Özbekistan'da bulunan Fergana Vadisi'nde, 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Global Tourism Forum 1. Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi gerçekleşti.

Fergana Bölgesi Valisi Hayrulla Bozorov'un himayelerinde, Kokand şehrinde bulunan Hudayar Han Sarayı'nda gerçekleşen zirveye, Türkiye dahil 30 ülkeden iş insanı, bürokrat, uzman, yatırımcı ve üretici katıldı.

Vali Bozorov, Fergana'da ilk kez bu kadar geniş katılımlı bir zirve düzenlediklerini, ilerleyen zamanlarda bu etkinlikleri devam ettirmek istediğini belirtti. Bölgenin çok sayıda yatırım fırsatı barındırdığını ve bunu dünya ile paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Forumun açılışında konuşan Fergana Bölgesi Vali Yardımcısı Nuriddin Mamajonov, Fergana'nın üç bin yıllık bir geçmişi olduğunu, bu manada tarihi ve coğrafyası ile zengin ancak tanıtım açısından zayıf yönlerini kapatmak için çalıştıklarını vurguladı. Üzüm, pamuk, ipek gibi ürünlerdeki iddialarını, sanayileşmedeki atılımlarını katılımcılarla paylaşarak her türlü işbirliğine açık olduklarının altını çizdi.

World Tourism Forum Institute (WTFI) Başkanı Bulut Bağcı ise Global Tourism Forum'un Orta Asya'daki ilk etkinliğini Fergana'da yaptıklarını, Özbekistan'da ve bölgede yatırım fırsatlarının konuşulduğu programın ana hedefinin 200 milyon dolarlık bir yatırımı Fergana bölgesine çekmek olduğunu ifade etti.

Bağcı, Özbekistan'ın ciddi bir gelişim sürecinde olduğunu, özellikle Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoev'in bunda büyük bir katkısı bulunduğunu, dünyaya açıldığını da sözlerine ekledi.

Yatırım ve turizm ana temaları altında dört farklı başlıkta tasarlanan zirve programının "Turizm Altyapısı: Yatırımın Ana İtici Gücü" başlıklı oturumda Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz yaptığı konuşmada turizmin sadece para kaynağı değil, aynı zamanda insanlar için çok büyük bir istihdam alanı olduğunu ve sosyal kalkınmayı sağladığını söyledi.

Zirvede, Kazakistan Turizm Komitesi Başkanı Kairat Sadvakassov, D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulqadir, Kuveyt Yatırım Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Al Jasim ve 2019-2024 dönemi Avrupa Parlamentosu Milletvekili Jose Ramon Bauza Diaz'ın aralarında bulunduğu 30 ülkeden iş ve yatırım dünyasından 250'yi aşkın katılımcı yer aldı.

Ressam ve yazar Sayime Serra Erdoğan etkinlik boyunca katılımcılarla birlikte hazırladığı Türkiye ve Özbekistan dostluğunu, köken birliğini vurgulayarak şekillendirdiği tablosunu program sonunda Vali Bozorov'a hediye etti.