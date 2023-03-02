İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2023 Perşembe / 10 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8909
  • EURO
    20,0235
  • ALTIN
    1113.79
  • BIST100
    5288.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye dahil 4 ülkeden para birimi hamlesi! Rusya: Dolar, euro ve Japon yeni üzerinden ağır suiistimaller var
Ekonomi

Türkiye dahil 4 ülkeden para birimi hamlesi! Rusya: Dolar, euro ve Japon yeni üzerinden ağır suiistimaller var

Dolar, euro ve Japon yeni üzerinden ağır suiistimallerin olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Türk, Çinli ve Brezilyalı mevkidaşlarımla ulusal para birimleri üzerinden hesaplara geçilmesini görüştük' dedi.

IHA2 Mart 2023 Perşembe 17:14 - Güncelleme:
Türkiye dahil 4 ülkeden para birimi hamlesi! Rusya: Dolar, euro ve Japon yeni üzerinden ağır suiistimaller var
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ikili görüşmeler gerçekleştirdiği Türk, Çinli ve Brezilyalı mevkidaşlarıyla ulusal para birimleri üzerinden ticaret yapma konularını ele aldıklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçti. Lavrov, zirve marjında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Qin Gang ve Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini, ulusal para birimleri üzerinden hesaplara geçilmesi konusunu ele aldıklarını ifade etti.

Lavrov, "Batı'nın keyfi yaptırımlarından ve diğer gayriresmi eylemlerinden korunmak amacıyla yeni tedarik zincirlerine geçiş, ABD'lilerin dolar üzerinden ağır suiistimalleriyle bağlantılı olarak ulusal para birimleri üzerinden anlaşmalara geçiş konuları Türk, Çinli ve Brezilyalı mevkidaşlarıma yaptığım görüşmelerde ele alındı" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, euro ve Japon yeni üzerinden yapılan ticaretlerde de kendilerine yönelik suistimaller olduğunu söyledi.

"RUSYA, UKRAYNA KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNDE CİDDİ MÜZAKERE TEKLİFLERİNİ REDDETMİYOR"

Ukrayna'daki savaşa da değinen Lavrov, "Krize siyasi bir çözüm bulma yönündeki samimi çabaların ortaya konduğu ciddi önerileri asla reddetmediğimizi kamuoyu önünde defalarca ifade ettik. Bir kez daha hatırlatayım. Bize müzakere çağrıları yapılırken, Batılı meslektaşlarımızdan ve hatta diğer bazı devletlerden en az birinin Ukrayna'ya müzakere çağrısı yaptığını hiç hatırlamıyorum" ifadelerine yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.