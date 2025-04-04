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Ekonomi

Türkiye dahil 4 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi projede imzalar atıldı

Enerji hamlelerine bir yenisini daha ekleyen Türkiye, kendisinin de dahil olduğu 4 ülkeyi birbirine bağlayacak tarihi bir proje imzaladı. Türkiye, 4 ülkeyi birbirine bağlayacak projenin temellerini geçtiğimiz yıl İstanbul Enerji Forumu'nda attı.

AA4 Nisan 2025 Cuma 15:55 - Güncelleme:
Türkiye dahil 4 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi projede imzalar atıldı
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Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan, "Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi" kapsamında mutabakat zaptı imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov ve Gürcistan Ekomomi Bakanı Vakhtang Tsintsadze ile bir araya geldiklerini ve "Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi" kapsamında ilk somut adımı attıklarını duyurdu.

Mutabakat zaptının imzalanmasıyla çok taraflı sürecin resmiyete kavuştuğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl İstanbul Enerji Forumu'nda temellerini attığımız proje ile dört ülke, yeni enterkonneksiyon hatlarıyla birbirine bağlanacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin sınır ötesi iletimi ve ticareti mümkün hale gelecek. Proje hayata geçtiğinde iletim sistemleri modernize edilecek, üretim altyapısı daha verimli çalışacak ve enerji arz güvenliği artacak. Bu stratejik işbirliği, bölgemizin enerji geleceğine sürdürülebilirlik, verimlilik ve entegrasyon alanlarında önemli katkılar sağlayacak. Anlaşmamızın ülkemiz ve tüm taraflar adına hayırlı olmasını diliyorum."

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