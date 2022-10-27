Türkiye de atağa geçti! Dünya bunun peşinde

Çok sayıda gelişmiş ülkede üretilen kenevirin çeşitli sektörlerde yaygın bir kullanımı var.

İlaç, kağıt, yakıt ve kumaş yapımında kullanılan kenevir, Türkiye için de oldukça önemli.

Sanayi keneviri bitkisi, Türkiye'de 2016 yılında 19 ilde (Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Karabük, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak) yetiştirilmesi kontrollü olarak serbest bırakıldı.

TÜRKİYE DE ATAĞA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda, kenevir üretiminin önemine dikkati çekerek, "Kenevir ekiminin çok farklı alanlarda çok farklı faydalarının olduğunu göreceğiz." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ilişkin ayrıca "Bize dost görünen düşmanlar, ülkemden kenevir üretimini aldı. Şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor ve yeniden kenevir üreteceğiz" ifadelerini de kullanmıştı. Bu açıklamasının ardından, tekstilden otomobil sektörüne geniş kullanım alanı bulunan kenevirin üretimine ilişkin Türkiye'de tarımsal politikalar yeniden şekillendiriliyor.

Türkiye bu konuda çalışmalarına hız kazandırdı. Rize'de kenevir fabrikası kurulması için düğmeye basıldı. Tohumu, lifleri, kökü ve yaprağından 50 bin çeşit sanayi malı üretilebilen kenevirin endüstriyel boyutlarına ilişkin farkındalık arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın endüstriyel kenevir üretiminde kararlılık mesajları vermesinin ardından kamu kurumları, iş dünyası ve girişimciler kenevir sanayisi ile ilgili çalışmalara başladı.

DÜNYA BUNUN PEŞİNDE: ARAŞTIRMACILAR KENEVİRDEN PİL ÜRETİYOR

Grand View Research raporuna göre, 36 ülkede üretimi yapılan endüstriyel kenevirin 2017 yılında 4 milyar dolar olan parasal büyüklüğünün 2025 yılında 11 milyar dolara çıkması bekleniyor. Dünyanın en büyük kenevir üreticileri ise ABD, Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Brezilya, Almanya, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor. Kenevir; otomotiv, kozmetik, enerji, gıda, inşaat ve izolasyon gibi birçok sektörde geniş bir alanda hammadde olarak kullanılıyor.



Bemp Research Corp.'daki araştırmacılar da, kenevirden lityum-iyon pillerden daha uygun maliyetli, daha yüksek performansa sahip ve daha fazla geri dönüştürülebilir bir lityum-kükürt pil geliştirdiler.

Şirket, pilleri hafif ve dayanıklı hale getiren kobalt veya nikel gibi ağır metaller yerine karbonize kenevir kullanıyor.

"KENEVİR DAHA İYİ, DAHA DÜŞÜK MALİYETLİ BİR ÇÖZÜM"

Bemp Research'ün kurucusu Son Nguyen verdiği demeçte, "Kenevir daha iyi, daha düşük maliyetli bir çözüm. Kenevirin dayanıklılığı katodun yüzlerce büzülme ve genişleme döngüsüne dayanmasına yardımcı olabilir." dedi.

Kenevir kullanımı, bu pillerin çevre üzerinde daha az bir etkiye sahip olabileceği anlamına da gelir. Northwestern Üniversitesi'ndeki profesörler, özellikle kobalt madenciliğinin ; gıda, su ve sağlık sorunları dahil olmak üzere topluluklar üzerinde ağır sonuçları olduğunu söylüyor. Kobalt da dahil olmak üzere ağır metal madenciliği ayrıca toprağı, suyu ve havayı kirletebilir, gıda kaynaklarını kirletebilir ve solunum ve üreme sağlığı sorunları riskini artırabilir. Çalışma koşulları genellikle işçiler için tehlikelidir.

Bemp Research, kenevir pillerinin yalnızca lityum gerektirdiğini söyledi. Bu aynı zamanda pillerin geri dönüştürülmesinin lityum iyon pillerden çok daha kolay olduğu anlamına gelir.

Ayrıca şirketin, ABD'nin en büyük kenevir üreticisi Delta Tarım ile stratejik ortaklığı bulunuyor. Delta Tarım, kenevirin çok az su gerektiren, böcek ilacı gerektirmeyen ve karbon tutmada ağaçlardan daha iyi olan yasal bir ürün olduğunun altını çiziyor.

Testler, pillerin sadece 20 dakikada şarj olabileceklerini ve hızlı şarj ile 100.000 mil veya yavaş şarj ile daha fazla sürebileceğini gösteriyor.

Şirket, 2026 yılına kadar seri üretime geçmeyi planlıyor ve piller özellikle ağır hizmet tipi elektrikli kamyonlar ve elektrikli uçaklar için uygun üretilecek.

Star Gazetesi