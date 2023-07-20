Türkiye dev projeye talip oldu: Taahhütleri yerine getirmeye hazırız

ABU DABİ (AA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki yatırım ilişkilerinin ve ekonomik ortaklın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle siyasi ve stratejik alanlarda zirve yaptığını belirterek, "İki ülke ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel alanlarda çok önemli anlaşmalara imza attı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının üçüncüsü, Abu Dabi'de Emirates Palace Mandarin Oriental Otel'de gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleşen BAE-Türkiye İş Forumunda, iki ülkeden başta gayrimenkul, müteahhitlik, sanayi, tarım, gıda, bilişim ve bankacılık olmak üzere birçok sektörden çok sayıda iş insanı bir araya geldi.

Forumun kapanış bölümünde konuşan Bakan Bolat, 3 gün boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çok geniş bir kamu ve özel sektör heyeti ile 3 kardeş ülkede temaslarda bulunduklarını kaydederek, BAE'de muhteşem bir final yaptıklarını söyledi.

Ülkeye ayak bastıkları ilk andan itibaren çok sıcak karşılandıklarını anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki hiçbir zaman eksilmeyip daima yukarı doğru seyreden ticaret ve yatırım ilişkilerimiz ve ekonomik ortaklığımız Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinden sonra siyasi ve stratejik alanlarda zirve yaptı. İki ülke ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel alanlarda çok önemli anlaşmalara imza attı. En önemlisi de bugünkü görüşmelerden sonra Türkiye ile BAE arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği komitesinin kurulması olmuştur. Bu vesileyle yapılan anlaşmalar arasında Ticaret Bakanlığı olarak bizim ve BAE Ticaret Bakanlığı arasında ortak ekonomi ve ticaret komitesinin kurulması anlaşması imzalanmıştır."

- "İLİŞKİLER BUNDAN SONRA DAHA GÜÇLÜ İLERLEYECEK"



Bakan Bolat, önemli bir kararla hayata geçen Türkiye-BAE Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu'nun (JETCO) ilk toplantısını geniş bir katılımla sonbaharda İstanbul'da gerçekleştireceklerini belirterek, iki ülkenin liderlerinin kararlılığı ve siyasi iradesi sayesinde ilişkilerin bundan sonra güçlü bir şekilde ilerleyeceğini söyledi.

Birkaç ay önce imzalanan Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın ilişkilere büyük bir ivme kazandıracağını dile getiren Bolat, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu ikili anlaşma karşılıklı ticaretimizin yüzde 80'inin kapsamakta olup iki ülkenin mal ticaretinin yanında aynı zamanda hizmetler ticareti, yatırımlar ve ticaretin kolaylaştırılması, fikri mülkiyet hakları, gümrükler ve helal sertifikasyonu alanlarında önemli hükümler içermektedir. Artık 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek bu anlaşmayla iki ülkenin iş insanları, üçüncü ülkelere göre çok daha avantajlı şartlarda birbirleriyle ticaretlerini yapabileceklerdir. Bu anlaşma sayesinde Türk firmaları Körfez pazarını, Birleşik Arap Emirlikleri firmaları da Türkiye'nin Gümrük Birliği vesilesiyle AB pazarlarına açılan bir kapıyı aralamış olmaktadırlar."

- "DIŞ TİCARETTE HEDEF BİRKAÇ YILDA 25 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK"



Ticaret Bakanı Bolat, bu yılın ilk yarısında 10 milyar dolar sınırına yaklaşan dış ticaret hacminin birkaç yılda 25 milyar dolara, en geç 5 yılda 40 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Körfez ülkelerinin 2022 yılı itibarıyla Türkiye'deki yatırımlarının 16 milyar dolara ulaştığını, BAE'nin bu rakamdan 3,5 milyar dolarlık pay aldığını dile getiren Bolat, bu çerçevede iki ülke şirketleri arasında yeni dönemde yatırım ortaklıklarının hızlanmasını beklediklerini söyledi.

Bolat, "Enerji, petrokimya, teknoloji, ulaştırma ve lojistik gibi sektörlerde BAE firmalarının yatırım konusunda çok önemli fırsatlara sahip olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de daha fazla BAE'li firmayı görmek istediklerini dile getiren Bolat, Abu Dabi Ekonomik Vizyonu 2030 kapsamında enerji, petrokimya, metaller, havacılık, savunma sanayisi gibi birçok sektörde BAE'ye yatırım yapmak isteyen Türk firmaları için de çok önemli fırsatlar olduğunu vurguladı.

Bolat, "Bu noktada iki ülkenin saygıdeğer devlet başkanlarını kurduğu çok yakın diyalog ve temasların bir yansıması olarak karşılıklı yatırımların da hızlanacağını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

- "MÜTEAHHİTLERİMİZ BAE'NİN 2030 VİZYON PROJELERİNİ ÜSTLENMEYE HAZIR"



Bakan Bolat, Türk müteahhitlerin uluslararası alanda çok önemli projelere imza attıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bundan sonra müteahhitlik firmalarımız Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2030 Vizyon projeleri çerçevesinde büyük çaplı projeleri ve taahhütlerini yerine getirmeye hazırdır. Aynı zamanda iki ülke üçüncü ülkelerde de iş birliği yapmak suretiyle bölge ülkelerine örnek olacak potansiyele sahiptirler. Başta Ukrayna'nın yeniden inşası ve Afrika'da gerçekleştirilecek ortak yatırımlar olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ülkesi ve firmaları ile işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm bu fırsatları değerlendirecek olan sahadaki öncü kuvvetler olarak gördüğümüz siz iş insanları ve firmalardır. Biz hükümet yetkilileri olarak her alanda gerçekten çok yakın ve üst düzeyde iş birliği ortamı hazırlayarak ortaya çıkabilecek ya da mevcut olan bütün engelleri ortadan kaldırmış olarak Türkiye ve BAE'nin iş insanlarına, firmalarına şu anda yatırım için, ticaret için, üçüncü ülkelerde işbirliği için çok önemli fırsatlar sunmuş bulunmaktayız."

Bolat, her zaman iş dünyasının yanında olan karar alıcılar olarak ortaya çıkabilecek problemleri kaldırmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.