Doğu Afrika ülkesi Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, 15 Nisan 2023'ten beri ülkenin birçok eyaletinde devam ediyor.

Sudan halkı, türlü zorluklarla karşı karşıya kalırken, ülkedeki çatışmalar nedeniyle altyapı, ekonomi, eğitim ve sağlık gibi alanlar ciddi bir yıkıma maruz kaldı.

Ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle süren çatışmaların sona ermesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi, 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda.

Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, AA muhabirine, ülkedeki son gelişmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk teklifi ve medya kuruluşlarının durumunu değerlendirdi.

İsyancı Hızlı Destek milislerinin, "iktidarı ele geçirmeye yönelik yaptığı darbe ve halkı yerinden etme ve ülkenin demografik yapısını değiştirme planları" kapsamında medya kuruluşlarının da hedef alındığını aktaran el-İaysir, "Bölgedeki bazı ülkeler, Sudan'ı arka bahçesi yapmak istiyor." dedi.

Sudanlı Bakan, şöyle devam etti:

"HDK, ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından Sudan kaynaklarını tekeline almak için kullanılan bir yıkım aracı. Bu açıdan milisler, başarısız darbe operasyonunun (savaşın başladığı 15 Nisan'da) ilk saatinden itibaren Sudan medyasının tüm seslerini susturmaya başladı. Darbenin başarılı olması için Sudan Radyo ve Televizyon Kurumunun yanı sıra Sudan Haber Ajansı (SUNA) ile tüm ulusal ve özel medya kuruluşlarına el koydu. Devlet bu süreçte her şeyi kaybetmişti. Medya alanındaki maddi kayıp yüz milyonlarca dolara ulaşıyor. Bu da medyanın performansını olumsuz etkiledi ancak yeni kurumları inşa etme sürecindeyiz."

- "SUDAN'IN SORUNU, DOĞAL KAYNAKLARI"

Sudan'ın sorununun doğal kaynakları açısından zenginliği olduğunu vurgulayan el-İaysir, "Sudan sadece bugün değil, yıllardır hedef alınıyor. Bu bir gerçek. Şu an Sudan'a düşman olan ve insanlığa karşı suç işleyen ülkelerin amaçları Sudan'ın kaynaklarını ele geçirmek." diye konuştu.

El-İaysir, Sudan'daki geçiş döneminde bölgedeki bazı ülkelerle ortaklıkların bitirilmesi için gösteriler düzenlendiğine işaret ederek, "Bu ülkeler resmi kapılardan giremeyince, silah kullanarak arka kapıdan girmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

Hükümetin ve halkın bu konunun farkında olduğunu dile getiren el-İaysir, devam eden savaşı "varoluş savaşı" olarak nitelendirerek, "Halk ve hükümet bu konuda gevşeklik gösterseydi, devlet ve Sudan kimliği kaybolacaktı." ifadesini kullandı.

El-İaysir, "Bütün Sudanlılar savaştan zarar gördü. Savaştan etkilenmeyen hiçbir Sudanlı aile yoktur. En çok acı çekenler ise HDK'nin kontrol ettiği bölgelerdeki insanlar." dedi.

Sudan Enformasyon Bakanı, Batı medyasını eleştirerek şunları kaydetti:

"Batı medyası, olayları milisler lehine aktarıyor. Ayrıca savaşı iki general veya iki taraf arasında olarak lanse ediyor. Bununla birlikte Sudan ordusunun vatandaşları bombaladığına dair haksız suçlamalar da bulunuyor. Sudan halkına sorun, ordunun halkı bilerek hedef aldığını mı düşünüyorlar, yoksa yanlış tahminlere ve yanlış istihbarat raporlarına göre mi yanlış hesaplamalar yapıyorlar? Cevap şu olacak: Ordu vatandaşı hedef almıyor. HDK vatandaşlara saldırıyor, kutsalları çiğniyor, tecavüz ediyor, yağmalıyor, vatandaşları evlerinden sürüyor, ordu ise HDK bölgelerinden kaçanları korur. Sudan vatandaşlarını hedef alan biri varsa o da HDK'dir."

- "TÜRKİYE, HER ALANDA YANIMIZDA DURDU"

Türkiye ile ilişkilerin canlandırılması ve profesyonel ve dürüst Türk medya kurumlarıyla stratejik ilişkiler kurulmasının gerekliliğine inancını dile getiren Bakan el-İaysir, "Her alanda yanımızda duran Türkiye ve Sudan davasını destekleyen ülkelerle stratejik ortaklıklar ve işbirlikleri yapılmalı." diye konuştu.

El-İaysir, zamanında Batılı ülkelerin HDK'yi düzensiz göçle mücadelede "ilk müdafaa hattı" olarak kullandığını ve bu bağlamda Avrupa ülkelerinin HDK'yi parayla desteklediğini belirtti.

Ülkede kıtlık olmadığını vurgulayan el-İaysir, "Ülkede yoksulluk var ancak kıtlık yok. Geçim zayıf çünkü savaş yaklaşık bir yıl sekiz aydan fazla süredir devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- "AA, SUDAN'DAKİ OLAYLARI PROFESYONELLİKLE TAKİP EDİYOR"

Bir gazeteci olarak AA'nın özellikle Sudan haberlerini profesyonellikle takip ettiğini gördüğünü söyleyen Bakan el-İaysir, Türkiye'nin gizli gündemi olmadığına işaret etti.

Türkiye-Sudan ilişkilerinin köklü ve sağlam olduğunun altını çizen el-İaysir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Aralık'ta yaptığı Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için Türkiye'nin devreye girebileceği yönündeki teklifi takdir ve saygıyla karşıladıklarını anlattı.

El-İaysir, ülkedeki savaşı durdurmaya yönelik her türlü çabanın belirli kanallardan geçmesi gerektiğini vurgulayarak, hükümetin Sudanlıların öldürülmesini durdurmaya ve "milislere" (HDK) silah desteğine son verilmesine yönelik önerilen tüm girişimleri memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Sudan Enformasyon Bakanı, "BAE'nin bu savaş bağlamındaki müdahaleleri de dahil olmak üzere, Sudan'ın işlerine müdahaleye son vermeye yönelik herhangi bir girişim, Sudan hükümetinin uygulamaya çalıştığı bir şey. Bu nedenle Sudan hükümeti, BAE'yi, Sudan'ın işlerine karışmayı durdurmaya zorlayacak hiçbir girişimi reddetmiyor." diye konuştu.