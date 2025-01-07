Fransa istenmeyen ülke ilan edildi! Bölgede kazanan Türkiye oldu

11 Aralık'ta Türkiye'nin arabuluculuğunda Somali ve Etiyopya Ankara Deklarasyonu'nu imzaladı. Türkiye'nin bu barış hamlesi anlaşmanın imzaladığı günden bu yana dünya basınındaki yerini koruyor. Dış basında yer alan bir haberde, bu anlaşma ile birlikte Türkiye'nin Afrika'da artan nüfuzuna dikkat çekilirken büyük dünya güçleri arasında jeopolitik bir savaş alanı haline gelen kıtada daha fazla istikrarın sağlanmasına büyük katkı sağlayacağının altı çizildi.

Türkiye'nin 2024 yılında yalnızca kendi bölgesinde değil, aynı zamanda ekonomik, askeri ve diplomatik işbirliklerinde de stratejik bir oyuncu olduğuna dikkat çekildi. Haberde Afrika'da kötüleşen siyasi ve sosyal koşulların sürekli tehdit oluşturmaya devam ettiği ve Türkiye'nin son hamlesinin ise bu dengelerin değiştirilmesine büyük katkı sunacağı belirtildi.

TİCARİ İLİŞKİLERE YAKIN MARKAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır süren Etiyopya-Somali arasındaki krizi çözmesinin asıl sebebinin hem kıtada hem de iki hükümetle olan iyi ilişkileri sayesinde neticelendiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin Afrika kıtasında yalnızca siyasi hamlelerinin değil, aynı zamanda ticari ve askeri gücünün de arttığı belirtildi. Ekonomik verilerin yer verildiği haberde, Türkiye ile Afrika arasındaki ticaretin 2003'te 5,4 milyar dolarken 2023'te 40 milyar doların üstüne çıktığı bildirildi. Öte yandan askeri ihracat hacminin de 2021'de 460 milyon dolar gibi rekor rakama ulaştığı belirtildi.

Söz konusu haberde özellikle Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısını 2002'de 12 iken günümüzde 44'e çıkardığı vurgulandı.

KAZANAN TÜRKİYE OLDU

Haberde Etiyopya ile Somali arasındaki arabuluculuğun yanı sıra Türkiye'nin kıtanın bir diğer kanayan yarası olan Sudan'daki krizi çözmek istediğine dikkat çekildi. Türkiye'nin Sudan'da dış güçlerin müdahalesini engellemek istediği iddia edilirken Sudan'ın egemenliğini koruyan bir çözüm geliştirme için istişareler başlattığı belirtildi. Bu bağlamda Türkiye'nin tüm bu girişimlerine karşılık olarak da Sudan hükümeti, Türk yatırımcıların ülkeye gelerek yatırım yapmasını istediği vurgulandı.

Afrika'da Çin, Rusya ve Batılı ülkeler arasındaki rekabetin giderek kızıştığı belirtilirken Türkiye'nin bölgede dinamik bir oyuncu hâline geldiğine dikkat çekildi. Birçok ülkenin Etiyopya ve Somali arasındaki sorunları çözmeye çalıştığını ancak bunu başaranın ve kazançlı çıkanın ise Türkiye olduğu vurgulandı.

FRANSA BÖLGEDE İSTENMİYOR

Haberde Türkiye'nin tüm bu kazanımlarının yanı sıra Afrika'da Fransa'nın adeta istenmeyen adam ilan edildiği belirtilirken Macron yönetiminin bölgeden çıkmak istemediği belirtildi. Öte yandan Fransa'nın Batıda da bir nüfuzu ve ağırlığı olmadığı vurgulanırken Macron'un hükümetinin doğu ve güney Afrika'da saygınlığını artırma çabasına girdiğinin altı çizildi.