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Ekonomi

Türkiye dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefliyor! Petrole ödenen dövizden bu teknoloji ile tasarruf sağlanacak

Türkiye'de elektrikli demir yolu hat uzunluğunun yüzde 237 oranında artırılarak 7 bin 142 kilometreye yükseltildiğini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Elektrifikasyon sistemlerini yaygınlaştırarak elektrik enerjisi yönünden dışa bağımlılığı azaltarak daha az dışa bağımlılığı olan kendi enerji kaynaklarımızdan azami derecede istifade ederek, ithal edilen petrole ödenen dövizden tasarruf sağlamayı hedefliyoruz' dedi.

DHA21 Temmuz 2024 Pazar 12:38 - Güncelleme:
Türkiye dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefliyor! Petrole ödenen dövizden bu teknoloji ile tasarruf sağlanacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılında 2 bin 122 kilometre olan elektrikli demir yolu hat uzunluğunun yüzde 237 oranında artırılarak 7 bin 142 kilometreye yükseltildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yollarında yürütülen elektrifikasyon çalışmalarına dair yazılı açıklama yaptı. Mevcut hatların elektrikli hale getirilmesi çalışmalarının, Türkiye için ekonomik ve stratejik olarak büyük önem arz ettiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde artan yolcu ve yük taşımacılığı arzının karşılanabilmesi, işletmeciliğin daha ekonomik ve çağın koşullarına uygun hale getirilebilmesi için projelerin duraksamadan hazırlandığını ve yapım aşamasının devam ettiğini aktardı. Uraloğlu, mevcut konvansiyonel hatların 993 kilometrelik kesiminde elektrifikasyon yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Elektrifikasyon sistemlerini yaygınlaştırarak elektrik enerjisi yönünden dışa bağımlılığı azaltarak daha az dışa bağımlılığı olan kendi enerji kaynaklarımızdan azami derecede istifade ederek, ithal edilen petrole ödenen dövizden tasarruf sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Maliyet olarak elektrikli lokomotif giderlerinin, dizel lokomotif giderinin yüzde 33'üne tekabül ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Genel olarak 1 adet elektrikli lokomotifin çekeri, 2 adet dizel lokomotifin çekerine eşit. Böylece az lokomotif ile çok daha fazla yük daha kısa sürede taşınacağından hat kabiliyetinin ve kapasitesinin artması da sağlanıyor" açıklamasında bulundu.

'BAKIM MALİYETİ DAHA UCUZ'

Elektrikli lokomotiflerin işletme ve bakım kolaylığı sağladığını da belirten Bakan Uraloğlu, elektrikli lokomotiflerin bakım maliyetinin, dizel lokomotiflere kıyasla daha ucuz olduğunun altını çizerek, "Sadece bakım maliyeti ve ucuzluk olarak bakmıyoruz. Doğal yaşama ve çevreye olan hassasiyetimizle Türkiye'nin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda kendi demir yolu ekosistemimizi oluşturma yolunda çok önemli mesafe kat ettik. Yüksek hızlı ve hızlı demir yolu inşaatında çok önemli işlere imza attık. Artık milli elektrikli lokomotiflerimiz, milli hızlı trenimiz, milli elektrikli setlerimiz, milli vagonlarımızın tasarımından üretimine kadar ileri teknoloji kullanılarak milli ve yerli imkanlarla üretim yapıyoruz" dedi.

Öz kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretilmesi yönünde yaptıkları çalışmalarla, daha çevreci ve daha ekonomik bir ulaşım imkanı sağladıklarının da altını çizen Bakan Uraloğlu, "Elektrifikasyon sistemlerini yaygınlaştırarak elektrik enerjisi yönünden dışa bağımlılığı azaltarak daha az dışa bağımlılığı olan kendi enerji kaynaklarımızdan azami derecede istifade ederek, ithal edilen petrole ödenen dövizden tasarruf sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

'993 KİLOMETREDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Son 21 yılda mevcut hatların elektrikli hale getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalar ile 2002 yılında 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunun yüzde 237 oranında bir artışla 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla toplam 7 bin 142 kilometreye ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, "Mevcut konvansiyonel hatlarımızın 993 kilometrelik kesiminde yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bu hatlar; Malatya-Elazığ, Karaman-Ulukışla, Alayunt-Afyonkarahisar-Konya, Köseköy-Gebze. Torbalı-Ödemiş hattımızda ise çalışmalarımızı tamamladık. 2 bin 926 kilometrelik kesim için ise proje ve ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Mevcut ve yapımı devam eden projelerimiz ile orta vadede elektrikli hat oranımızı yüzde 90'a yükseltmeyi hedefliyoruz" bilgilerini paylaştı.

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