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Ekonomi

Türkiye doğal gaz sahasına ortak oldu! İmzalar resmen atıldı

Türkiye, Bakü'nün yaklaşık 125 kilometre güneydoğusunda, 650 ila 800 metre derinlikteki sularda yer alan Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na ortak oldu. İmzaların resmen atılmasıyla birlikte TPAO bu sahada yüzde 30 pay sahibi oldu.

AA3 Haziran 2025 Salı 12:35 - Güncelleme:
Türkiye doğal gaz sahasına ortak oldu! İmzalar resmen atıldı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kesiminde yer alan Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na yüzde 30 payla ortak oldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, TPAO, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile British Petroleum (BP) arasında ortaklık anlaşması imzalandı. Törene TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, BP'nin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Bölge Başkanı Gary Jones ile SOCAR Başkanı Rövşen Necef katıldı.

Anlaşma kapsamında, SOCAR ve BP, Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'ndaki paylarının yüzde 15'ni TPAO'ya devredecek ve TPAO bu sahada yüzde 30 pay sahibi olacak.

SOCAR Başkanı Necef, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, "TPAO'nun Şafak-Asiman ortaklığına katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu stratejik işbirliği, Azerbaycan'ın deniz kaynaklarının değerlendirilmesinde bölgesel ortaklıkların önemini bir kez daha ortaya koyuyor. BP ve TPAO ile birlikte hedefimiz, değerlendirme sürecini hızlandırarak enerji güvenliğini artırmak ve tüm paydaşlara katma değer sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

BP'nin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Bölge Başkanı Jones ise TPAO ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu ortaklık, Şafak-Asiman sahasında yürütülecek keşif ve değerlendirme faaliyetlerini hızlandırmamıza yardımcı olacak teknik ve finansal imkanlar sunacak. Bu gelişme, Hazar'da Azerbaycan'ın petrol ve gaz potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik ortak isteğimizi yansıtıyor." dedi.

- "BÖLGESEL ENERJİ İŞBİRLİĞİMİZDE ÖNEMLİ BİR AŞAMA"

TPAO Genel Müdürü Türkoğlu da "Bugün, bölgesel enerji işbirliğimizde önemli bir aşamayı kaydediyoruz. SOCAR ve BP ile birlikte Şafak-Asiman ortaklığına katılmak, TPAO'nun güvenli, çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir bir enerji geleceği inşa etme kararlılığını yeniden teyit ediyor." diye konuştu.

Türkoğlu, bu işbirliğinin SOCAR'ın yerel tecrübesi, BP'nin ileri teknolojisi ve TPAO'nun deniz sahasındaki deneyimini bir araya getirdiğini vurgulayarak, "Amacımız, Hazar Denizi'ndeki bu umut vadeden yapının tüm potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Ortaklık, istihdam fırsatları yaratmanın yanı sıra Güney Gaz Koridoru'nun önemini artırarak bölgesel istikrara, enerji güvenliğine ve uzun vadeli ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası Bakü'nün yaklaşık 125 kilometre güneydoğusunda, 650 ila 800 metre derinlikteki sularda yer alıyor.

Türkiye doğal gazdan yüzde 30 pay aldı... TPAO, Hazar Denizi'ne ortak giriyor

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