Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl Karadeniz'de keşif amaçlı altı yeni lokasyonda sondaj yapacaklarını belirterek, "Bunlardan bir tanesi şu anda içinde bulunduğumuz Rize sınırları içerisinde, denizde Çayeli açıklarında yapmayı düşündüğümüz bir sondaj" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, düzenlenen 'Ayder Forum'a katılmak üzere Rize'ye geldi. Programda konuşan Bakan Bayraktar, 2026 yılının Türkiye'de dönüşüm ve gelişim yılı olacağını vurgulayarak, Karadeniz Bölgesi'nde 6 yeni alanda sondaj yapılacağını duyurdu. Gabar'da çıkartılan petrolün 'Terörsüz Türkiye' politikasının bir fragmanı olduğunu söyleyen Bayraktar, "2026 enerjide önemli dönüşüm ve gelişmelerin olacağı bir yıl. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz iki katına çıkacak. Osmangazi Yüzer Üretim Platformumuzla artık 8 milyon haneye yetecek doğalgazı kendimiz üretmiş olacağız. Gabar bizim petrolde çok önemli bir keşfimiz. 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz ve bugün 80 bin varil günlük üretime çıktığımız Gabar, Türkiye'de aranmadık, gidilmedik yer kalmasın stratejimizin bir sonucudur. Terörsüz Türkiye bağlamında bugün çok daha önemli. Terörsüz Türkiye'nin adeta küçük bir kesiti, küçük bir fragmanını biz orada göstermiş olduk. Terörden bölge arınınca, on yıllarca terörle mücadele ettiğimiz o bölge terörden arınınca biz oraya mühendislerimizi, ekipmanlarımızı gönderip o dağlarda petrolü, milyonlarca yıldır orada duran o petrolü çıkarmak, üretmek ve ekonomimize katmak nasip oldu. Dolayısıyla terörsüz bölgeye geçtiğimizde, Türkiye terörden tamamıyla kurtulduğunda ne kadar önemli bir ekonomik ve sosyal etkisi olacağını da bir parça göstermiş oldu. Çünkü Gabar'da, Şırnak'ta artık dağlarda 3 bin 600 tane gencimiz çalışıyor. Yüzde 80'i o bölgeden, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şırnak'ın çocukları. Bu önemli projeyle birlikte hem ekonomik katkısı hem çok önemli bir sosyal etkisiyle beraber Türkiye petrol ve gazda önemli bir aşamaya geldi" diye konuştu.

"KARADENİZ'DE ALTI TANE YENİ SONDAJ YAPACAĞIZ"

Karadeniz'de yapılacak sondaj çalışmalarından birinin Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında yapılacağını belirten Bakan Bayraktar, "Bizim şimdi yeni bir büyüme hikayesi yazmamız lazım. Karada aramalarımıza devam ediyoruz. Üretimlerimiz devam ediyor ama bir taraftan da yeni keşifler için sondajlarımızı yapacağız. Karadeniz'de altı tane yeni sondaj yapacağız keşif amaçlı yeni lokasyonlarda. Bunlardan bir tanesi şu anda içinde bulunduğumuz Rize sınırları içerisinde, denizde Çayeli açıklarında yapmayı düşündüğümüz bir sondaj. Aslında müjde bekliyorlar ama benim tarzımı bilen bilir. Biz sondaj yapmadan müjde açıklamıyoruz. Bazı hocalar çıkıyor 'Efendim petrolü bulduk' diyor. Keşke o kadar kolay olsaydı. Ama bizim Çayeli açıklarında kazmayı düşündüğümüz lokasyonun yerini aşağı yukarı tespit etmiş durumdayız. Tabii sismik çalışmalardan aldığımız veri, onları değerlendirdikten sonra yaklaşık bin 500 metre su derinliği var. Ondan sonra da 2 bin 500 ila 3 bin metre daha deniz tabanından sonra kazıp, 4 bin ila 4 bin 500 metrede olduğunu düşündüğümüz inşallah hidrokarbon kaynağını arayacağız. Ve 2026 bizim bu sondajı yapacağımız yıl olacak" şeklinde konuştu.