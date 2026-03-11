Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Zonguldak temasları kapsamında, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Bayraktar, valilik ziyaretinin ardından AK Parti Zonguldak İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Burada partililer ile bir toplantı gerçekleştiren Bakan Bayraktar ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar yeni yıla Zonguldak'ta girdiklerini ve bir kez daha Zonguldak'ta olduklarını hatırlatarak, "Her zaman söylüyoruz Zonguldak hakikaten kömürün başkenti ama aynı zamanda bir doğalgaz merkezi. Dolayısıyla bir enerji şehri biz buraya aynı zamanda enerji toplamaya geliyoruz. Tabii Zonguldak için TTK çok önemli. Bir anlamda böyle şehirle bütünleşen tesislerden veya konulardan bir tanesi. Türkiye'nin böyle belli şehirleri var. Ama Zonguldak TTK ile kömürlü iç içe geçmiş bir şehir TTK'nın buradaki varlığı üretimini artırması bizim için fevkalade önemli" diye konuştu.

"MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI KAPSAMINDA İZLEDİĞİMİZ POLİTİKALARIN NE KADAR ANLAMLI OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Türkiye'nin çevresinde yaşanan savaş durumunun enerji ana gündem konusu haline getirdiğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bunu her geldiğim zaman vurguluyorum. Ama bunun şu anda biraz daha anlamlı hale geldiğini görüyoruz. Zira dünyada yaşanan özellikle bölgemizde hemen civarımızda yaşanan gelişmeler çatışmalar savaş durumu enerji konusunu gündemin ana konusu haline getirdi. Enerji kaynaklarına erişimi enerjinin kesintisiz tedariği şu anda herkesin ana gündem maddesi. Dolayısıyla bir kez daha yerli enerjinin ne kadar önemli olduğu ve izlediğimiz milli enerji ve maden politikası kapsamında izlediğimiz politikaların ne kadar anlamlı olduğunu görüyoruz. Bu konuda çok daha hızlı adım atmamız gerektiğini görüyoruz. Türkiye bu anlamda yerli kömürün işte Zonguldak'ta TTK'nın ürettiği diğer maden sahalarımızda üretilen TKİ'nin ürettiği diğer özel sektörün ürettiği madencilerin ürettiği kömürünü kullanmak durumunda. Yenilenebilir kaynaklarını azami şekilde ekonomisine katmak durumunda. Kendi petrolünü doğalgazını üreten bir ülke haline geldik."

"2028'DE 17 MİLYON HANENİN DOĞALGAZ İHTİYACINI KENDİ GAZIMIZLA KARŞILAMIŞ ALACAĞIZ"

Karadeniz'deki doğalgaz üretimini 2026 yılında iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bakan Bayraktar, "Karadeniz'de Türkiye'ye gelen bu gaz üretimini 2026 yılında 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah 2028'de 4 katına çıkacak ve 16 17 milyon hanenin ihtiyacını doğal gazı kendi gazımız ile karşılamış olacağız. Dolayısıyla bu anlamda yerli kaynaklarını önceliklendiren ana politikamızın doğruluğunu bir kez daha görüyoruz. Bunu hızlı bir şekilde artırmaya gayret ediyoruz. Şu anda ülkemiz için herhangi bir arz kesintisi ön görmüyoruz. Bu konudaki gerekli tedbirlerimizi almış durumdayız. Ama elbette ki fiyatlarla ilgili bizim kontrolümüz dışında ki gelişmelerle alakalı da yine işte geçtiğimiz hafta aldığımız eşel mobil kararıyla akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV düşürerek fiyatların artışını önemli ölçüde engellemiş olduk. Vatandaşlarımıza zaten doğalgaz ve elektrik desteklerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

"KOZLU VE KARADON KISA ZAMANDA NORMAL ÇALIŞMALARINA DÖNECEK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Kozlu ve Karadon müesseselerinde yürütülen teftişler ve uygulanan kısmi çalışma kararlarına değinerek, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin eksiksiz alınmasının ardından madenlerin kısa zaman içinde normal faaliyetlerine başlayacağını vurguladı. Bayraktar, "TTK özelinde şunu ifade etmem lazım. Özellikle son birkaç aydır burada devam eden teftişler ve onların neticesinde madenlerle alakalı yapılan alınan kararlar çerçevesinde şunu söyleyebilirim. Bugün itibariyle Kozlu ve Karadon'da bir anlamda kısmi çalışma söz konusu ama inşallah çok kısa bir zamanda hem belirtilen tedbirlerin tümüyle alınması hem de burayla alakalı değerlendirmelerin biraz açıkçası doğru yapılması neticesinde orası da normal çalışmalarına dönecek. TTK bizim göz bebeğimiz Zonguldak için önemli ama Türkiye için önemli. Önce iş sağlığı güvenliği diyoruz hiçbir madencinin burnu kanamadan evine salimen dönmesi ailesine kavuşması bizim için en önemli konudur. Ondan sonra çevreyle uyumlu imalat üretim bizim için önemlidir ve katma değerli madencilik diyoruz. Bu anlamda bizim iş sağlığı ve güvenliği standartları en üstünü en üst seviyedeki uygulamamız bizim için önemli. Bunu bekliyoruz tüm çalışma arkadaşlarımızdan, bu çalışmaları da yerine tespit etmek üzere bugün yine buradaydık. il başkanımıza bugün istişare toplantımızı bütün bu konuları ve Zonguldak'ın diğer aslında konularında kendilerinden dinlemiş olduk. Onlarla ilgili kararlarımızı aldık. Gerekli talimatları da verdik. Şimdi inşallah madenci kardeşlerimizle iftara gidiyoruz" dedi.

Açıklamalarının ardından İl Başkanı Mustafa Çağlayan tarafından Bakan Bayraktar'a asaletin simgesini temsil eden Devrek Bastonu takdim edildi. Bakan Bayraktar, yerin metrelerce altında maden işçileriyle yapılacak olan iftar programı için TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne hareket etti.