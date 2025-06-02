Türkiye doğal gazdan yüzde 30 pay aldı... TPAO, Hazar Denizi'ne ortak giriyor

Bayraktar, 30. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'na katılmak için geldiği Bakü'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le verimli görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Bayraktar, enerji alanındaki işbirliklerini konuştuklarını belirtti.

Bayraktar, "TPAO, Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na ortak olarak giriyor. İnşallah bunun anlaşmasını burada yapacağız. Yüzde 30 pay aldık. Ortaklarımız Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve British Petroleum (BP). İnşallah bu sahada da üretimimizi başlatacağız." dedi.

Türkiye'nin Azerbaycan'la enerji alanındaki işbirliklerine de değinen Bayraktar, "TPAO'nun buradaki varlığı ve görünümü biraz daha artıyor. Başka sahalarla ilgili de konuşuyoruz. Özellikle Hazar Denizi'ndeki çalışmaları arttırarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji projelerinin Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sunduğunu dile getirerek, "Avrupa'ya ilave ve farklı kaynaklardan gazın gitmesiyle alakalı projelerde de önümüzdeki dönemde inşallah yeni gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırımlar yaptığını anlatan Bayraktar, "Önümüzdeki dönemde Nahçıvan'da yenilebilir enerjinin üretilmesi ve onun Türkiye'ye getirilmesi ve tabii Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesiyle alakalı projeleri geliştireceğiz." şeklinde konuştu.