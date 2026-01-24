İSTANBUL 12°C / 8°C
Türkiye dost ülke ile görüş birliğine vardı! Enerji ve madencilik için kritik adım

Türkiye ve Libya arasında 17 yıl aranın ardından yapılan 22. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na başkanlık eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş birliğine vardık' dedi.

Enerji Bakanı Bayraktar NSosyal'dan yaptığı açıklamada, KEK toplantısında enerji alanında, iki ülkenin kamu şirketleri arasında petrol ve petrol ürünleri ticareti alanında devam etmekte olan başarılı faaliyetlerin artırılmasında ve çeşitlendirilmesinde mutabık kaldıklarını belirtti.

Bayraktar açıklamasında şunları kaydetti:

"Libya'nın kara ve deniz alanlarında gerçekleştirilmesi planlanan işbirliğine ilişkin ortak irademizi teyit ettik. Ayrıca, yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş birliğine vardık.

Bizler, tarihten gelen kardeşlik hukukumuzu, 'kazan-kazan' ilkesiyle ve samimiyetle güçlendirilmiş bir ekonomik kalkınma hamlesine dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Türkiye, Libya'nın istikrarı, refahı ve kendi kaynaklarıyla güçlü bir gelecek inşa etmesi yolunda, dün olduğu gibi bugün de en büyük destekçisi olmaya devam edecektir."

Bakan Bayraktar ve Libya Ulaştırma Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Muhammed Şuhubi toplantının ardından toplantıya ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

