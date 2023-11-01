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Ekonomi

Türkiye dünyada 4'üncü sıraya yerleşti! Dışa bağımlılık resmen bitti

Teknoloji, altyapı ve ekonomi gibi birçok alanda başarılı çalışmalara imza atan Türkiye yurt dışına bağımlılığı azaltacak sağlık alanında yeni bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan KeyVac Aşı Üretim Merkezi ile yurt dışına olan bağımlılığı azaltacak. Merkezde uzun zamandır dışarıdan satın alınan Hepatit A aşısı üretilecek. Türkiye bu aşıyla dünyada kendi aşısını üreten 4'üncü ülke olacak.

1 Kasım 2023 Çarşamba 09:54 - Güncelleme:
Türkiye dünyada 4'üncü sıraya yerleşti! Dışa bağımlılık resmen bitti
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Son yıllarda başarılı çalışmalara imza atan Türkiye, sağlık alanında da yurt dışına olan bağımlılığı azaltmak için düğmeye bastı. Türkiye dün açılan KeyVac Aşı Üretim Merkezi ile dünyada kendi hepatit A aşısını üreten 4 ülke arasına girdi. Söz konusu üretilen aşı en üst standartta olacak.

TÜRKİYE YURT DIŞINA BAĞIMLILIĞI AZALTIYOR

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dünyada 4'üncü sıraya yükselten KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni'nde yaptı. Tesiste emeği geçenler teşekkür eden Erdoğan, Hepatit A aşısı üretim tesisinin kendi alanında önemli bir boşluğu dolduracağını vurguladı.

Tesisin yurt dışına olan bağımlılığı azaltacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı, artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecektir. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacaktır. Açılışını yaptığımız bu önemli tesisle, Hepatit A aşısında yurt dışına bağımlılığımız azalacaktır. Ayrıca bu alanda, ülkemiz ileri teknolojiye ve yetişmiş insan kaynağına kavuşacaktır." dedi.

MERKEZDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezin açılış töreninin ardından tesisleri gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan'a tesislerde üretimi yapılan aşılar hakkında Türk ve yabancı bilim insanları tarafından bilgi aktarılırken, aşılar da gösterildi.

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