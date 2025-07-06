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Ekonomi

Türkiye dünyada ilk 7 ülke arasına girdi! 74 milyar dolarla rekor kırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Tarımsal hasıla 2024'te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıkarak rekor kırdı, böylece dünyada ilk 7 ülke arasına girdik.' dedi.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 14:13 - Güncelleme:
Türkiye dünyada ilk 7 ülke arasına girdi! 74 milyar dolarla rekor kırıldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal hasılada rekor kırıldığını belirterek, "2023'te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız, 2024'te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı, bununla dünyada ilk 7 ülke arasına girdik." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin tarımsal hasılasına ilişkin paylaşım yaptı.

Tarımsal hasılada rekor kırıldığına dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya Bankası verilerine göre, 2023'te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız, 2024'te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı. Bununla, dünyada ilk 7 ülke arasına girdik. Ülkemiz, ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştı. Bu rekorda emeği olan üreticilerimizi ve sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Nice başarılara hep birlikte imza atacağız."

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