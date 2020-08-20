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Ekonomi

Türkiye dünyanın 108 noktasına tek kullanımlık maske sattı

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu yılın ilk yarısında dünyanın 108 noktasına 105,1 milyon dolar tutarında tek kullanımlık tıbbi maske ihraç etti. Maskelerin en çok satıldığı ülke ise Almanya oldu.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 11:12 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 11:12
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AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye ocak-haziran döneminde dünyanın 108 noktasına tek kullanımlık maske ihracatı yaptı.

Kovid-19 salgınının dünyayı etkilediği bu süreçte Türkiye, 105 milyon 86 bin 461 dolarlık tek kullanımlık tıbbi maske ihraç etti. Söz konusu ürünün geçen yılın aynı dönemindeki ihracatı 1,7 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

- EN FAZLA TALEP ALMANYA, ÇİN VE FRANSA'DAN

Ocak-haziran döneminde Türkiye'de üretilen tek kullanımlık maskelere en çok Almanya, Çin, Fransa, Romanya ve Kuveyt'ten talep geldi.

Bu dönemde Almanya'ya yaklaşık 14,3 milyon dolarlık, Çin'e 13,6 milyon dolarlık, Fransa'ya 9,8 milyon dolarlık, Romanya'ya 8,6 milyon dolarlık ve Kuveyt'e 8,5 milyon dolarlık tek kullanımlık tıbbi maske satıldı.

Yılın ilk yarısında 1 milyon doların üzerinde tek kullanımlık maske ihracatı yapılan ülkeler ise İspanya, İngiltere, Hong Kong, Hollanda, Irak, Slovakya, Suudi Arabistan, Portekiz, Bulgaristan, İtalya ve Moldova oldu.

- GEÇEN YIL MASKE SATILMAYAN 5 ÜLKE BU YIL İLK 20'DE

2019'un ilk yarısında dünyanın 47 noktasına tek kullanımlık maske satılırken, en çok ürün gönderilen ülkeler Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Polonya olmuştu. Bu yılki maske ihracatı sıralamasında ikinci olan Çin'in 2019'un aynı döneminde Türkiye'den hiç maske satın almamış olması dikkati çekti.

Ocak-haziran döneminde tek kullanımlık maske ihracatında ilk 20'de yer alan fakat geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan diğer ülkeler ise İspanya, Hong Kong, İtalya ve ABD oldu.

Ocak-haziran dönemindeki maske ihracatının miktarı yaklaşık 1260 ton oldu.

- İTHALATTA ÇİN BAŞI ÇEKTİ

Öte yandan, yılın ilk yarısında 3 milyon 421 bin 129 dolarlık tek kullanımlık maske ithal edildi. En çok maske satın alınan ülkeler Çin, ABD ve Almanya oldu.

Bu dönemde Çin'den 1,8 milyon dolarlık, ABD'den 209,3 bin dolarlık ve Almanya'dan 164,7 bin dolarlık tek kullanımlık maske satın alındı.

TÜİK verilerine göre yılın ilk yarısında yapılan tek kullanımlık tıbbi maske (dokunmamış mensucattan, örme ve kroşe hariç) ihracat ve ithalat verileri şöyle (dolar):

Ülke

İhracat

Almanya14.267.208
Çin13.570.025
Fransa9.834.765
Romanya8.623.382
Kuveyt8.446.907
İspanya7.864.161
İngiltere6.693.145
Hong Kong3.821.318
Hollanda3.678.891
Irak3.217.078
Slovakya3.134.865
Suudi Arabistan2.827.278
Portekiz2.310.799
Bulgaristan1.918.195
İtalya1.478.124
Moldova1.156.252
Çekya867.416
Yunanistan849.063
Arnavutluk842.302
ABD721.776
Diğer8.963.511
Toplam105.086.461

Ülke

İthalat

Çin1.822.540
ABD209.266
Almanya164.666
Hong Kong78.297
İngiltere31.010
Japonya15.865
İsveç12.146
İrlanda11.645
Fransa10.736
Mısır9.078
Malezya8.400
Vietnam6.695
Ukrayna4.346
Hindistan3.771
Çekya3.496
Hollanda2.023
Avusturya1.878
Güney Kore1.757
İtalya1.185
Tayland644
Diğer1.021.685
Toplam3.421.129

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