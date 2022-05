Türkiye dünyaya ihraç ediyor! Birleşik Krallık ve Hindistan radara alındı

Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada hem beyaz et sektörüne hem de şirketin son yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınıyla birlikte değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlayan şirketlerin öne çıktığını dile getiren Ergül, Lezita olarak insan odaklı olabilmeye, insanın ve toplumun ihtiyaçlarını ve duygularını anlayabilmeye, buna göre empati kurarak durumu yönetmeye önem verdiklerini söyledi.

Ergül, bu süreçte kabiliyetin daha da anlam kazandığını, yol haritalarını müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin belirlediğini kaydederek, müşteri odaklı yaklaşımlarıyla sağladıkları mevcut hizmetleri sürece uyumlu hale getirerek, müşterilerin hayatını kolaylaştırmak adına aldıkları aksiyonlardan bahsetti.

Yeni yaşam tarzlarına ve beslenme şekillerine uyum sağlayabilmek adına hayata geçirdikleri ürün portföylerine değinen Ergül, klasik piliç ürünlerinin yanı sıra farklı beğeni ve damak zevkine hitap eden pek çok seçenek sunduklarını anlattı.

- 93 ÜLKEYE 894 MİLYON DOLARLIK BEYAZ ET İHRACATI

Mesut Ergül, Türkiye'de tavuk eti üretiminin 2021'de önceki yıla göre yüzde 5,1 artarak 2 milyon 245 bin 770 tona ulaştığını belirterek, dünyada 10'uncu sırada yer alan beyaz et sektörünün yıllık cirosunun yaklaşık 5,5 milyar dolar olduğunu, sektörün doğrudan ve dolaylı yaklaşık 3 milyon kişinin geçimine katkı sağladığını söyledi.

Beyaz et sektörünün ihracatına ilişkin bilgiler veren Ergül, 2021'de yüzde 54,2 artışla 894 milyon dolarlık beyaz et ihracatı yapıldığını, Türkiye'nin uluslararası beyaz et ticaretinde dünya 7'ncisi olduğunu bildirdi.

Ergül, "Geçen yıl beyaz et sektörünün ihracatı 632 bin tonu buldu. İhracat, 2020'de 539 bin ton, 2019'da ise 503 bin tondu. Beyaz et sektöründe geçen yıl 93 ülkeye ihracat yapılarak, 894 milyon dolar döviz getirisi sağlandı. Bu dış satışın hemen hemen yarısı Irak'a yapıldı." diye konuştu.

Türkiye'nin Japonya'ya beyaz et ihracatına başlamasının ardından yeni pazar arayışını sürdürdüğünü aktaran Ergül, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla doğan yeni pazar fırsatının değerlendirildiğini, Filipinler ve Hindistan potansiyeli üzerinde çalışma yapıldığını anlattı.

- "TÜRKİYE DÜNYADA SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN OYUNCULARI ARASINDA"

Lezita Genel Müdürü Ergül, halihazırda sağlıklı ve bağışıklık sistemini güçlendiren ve uzmanlar tarafından tavsiye edilen ürünlerin daha fazla tüketilmeye başlandığını belirterek, bu alanda piliç etinin de öne çıktığını, tüm dünyanın sağlıklı ve besleyici piliç etini tercih ettiğini söyledi.

Küresel beyaz et sektörünün günden güne büyüdüğünü dile getiren Ergül, "Türkiye de dünyada pazarın üzerinde bir büyümeyle önemli oyuncular arasında yer alıyor. Sektörümüz her geçen yıl kendisini geliştiriyor. Ülkemiz kanatlı hayvancılıkta teknoloji kullanımı bakımından dünyada ilk sıralarda. Türkiye beyaz et sektörü potansiyel gücünü hayata geçirmek suretiyle yeni pazarlara giriş yaparak dünyada da adını duyurmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ergül, beyaz et tüketimindeki potansiyel artış beklentisinden bahsederek, artan nüfus, Kovid-19 salgını, iklim değişikliği gibi olumsuzluklar sayesinde tarım ve gıdaya ulaşımın öneminin daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

"Sektörümüzün 5 yıl içinde zirveye oturması bekleniyor." diyen Ergül, bu başarıya katkı sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.

- KAHRAMANMARAŞ'A DEV ET ENTEGRE TESİSİ GELİYOR

Lezita'nın geçen yıl sağlam altyapı ve çeviklik odaklı iş stratejisi sayesinde yatırıma, büyümeye, istihdam sağlamaya devam ettiğini, yılı yüzde 70 artış sağladıkları 4,4 milyar TL ciroyla tamamladıklarını hatırlatan Ergül, en son teknolojiye yaptıkları yatırımlardan bahsederken işlenmiş ürün gruplarındaki başarılarıyla öne çıktıklarını, salgın döneminde de önemli yatırımları devreye aldıklarını bildirdi.

Ergül, geçen yıl el değmeden paketleme imkanı sunan otomasyon sistemi ve üretimde yaklaşık yüzde 20 artış sağlayan şarküteri hattı yatırımı yaptıklarını kaydederek, yenilikçi ürün geliştirmede her zaman en üst noktayı hedeflediklerini vurguladı.

Hem iç hem dış pazardaki ihtiyacı karşılayabilmek adına tam kapasiteyle çalışan İzmir tesisine ek olarak Kahramanmaraş'ta et entegre üretim tesisi yatırımı planladıklarını aktaran Ergül, "Bu kentteki 200 bin metrekarelik tesis yatırımımızla sektörümüzün parlak geleceğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Temelini bu yılın üçüncü çeyreğinde atacağımız tesisimiz 2 yıl sonra devreye alınacak. Bu yatırım hem Türkiye beyaz et sektörüne ivme kazandıracak hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. 2022'de toplamda 50 milyon avroluk yatırım yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "2022 İHRACAT HEDEFİMİZ 125 MİLYON DOLAR"

Mesut Ergül, Lezita olarak 50'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını, 2021'de ihracatta 75 milyon dolarlık ciroya ulaştıklarını , pratik piliç ürünleri kategorisinde ihracatta lider olduklarını söyledi.

Bu yıl beyaz et ihracatında hedeflerinin 125 milyon dolar olduğunu vurgulayan Ergül, üretim kapasitelerini iki katına çıkaracak Kahramanmaraş'taki tesis yatırımıyla ihracattaki iddialarını daha da büyüteceklerinin altını çizdi.

Ergül, dünyanın en büyük gıda fuarı Gulfood'a katıldıklarını anımsatarak, fuarda stantlarının uluslararası katılımcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü, farklı ülkelerden binlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını, uzun soluklu olacağına inandıkları iş birliklerine başlama fırsatı bulduklarını bildirdi.

- "OTOMASYON VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI YAPACAĞIZ"

Lezita Genel Müdürü Ergül, bu yıl yapacakları 50 milyon avroluk yatırımın içerisinde, "işçilikli ürünlerin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 5 milyon avroluk otomasyon yatırımının" da bulunduğunu belirterek, elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon salınımını yarı yarıya azaltmak için 4 milyon avroluk yenilenebilir enerji yatırımını hayata geçireceklerini söyledi.

Ergül, "Ayrıca 2022'de 9 milyon avroluk şarküteri hattı, 2 milyon avroluk hat hızlandırma yatırımı yaptık. Şarküteri kapasitemiz yüzde 60 arttı. Piliç etinde yüzde 10, ileri işlemin toplamında yüzde 20'lik bir büyüme sağladık. Şarküteri yatırımımız geçen ay hayata geçirildi. Bu yıl yapacağımız yatırımlarla piliç eti parçalama kapasitemizi artıracağız. Kesim hızının da artmasıyla fabrikamızdaki günlük piliç işleme sayımız 455 bin seviyesine çıktı." diye konuştu.

Malatya'daki fabrikalarına ekleyecekleri 5-6 bin tonluk soğuk hava deposuyla depo kiralama maliyetlerini düşüreceklerini aktaran Ergül, Lezita konsept mağazalarını bu yıl müşterilerle buluşturacaklarını, ilkini İzmir'de açmayı planladıklarını anlattı.

Ergül, çalışmalarını gıda markası vizyonuyla yürüttüklerini, bu doğrultuda farklı alanlarda yatırıma odaklanacaklarını, dondurulmuş patates ürünlerinin nisanda satışa çıktığını sözlerine ekledi.