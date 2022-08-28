Türkiye'de üretildi! Dünyaya satılıyor: Aralarında Ukrayna ordusu da var

Eflatun Demirci ve Tuncay Şentürk isimli iki girişimci daha önce yurtdışından ithal edilen pek çok ürünü ülkemizde üreterek yıllık 10 milyon dolarlık ithalatın önüne geçerken Avrupa'ya da ihracat yapmaya başladı.

Aydınlatma, ısınma ve pişirme ürün gruplarında 30 yıllık üretici geçmişe sahip olduklarını anlatan Orcamp Başkanı Eflatun Demirci, "Ocak, barbekü, lamba, ısıtıcı gibi pek çok ürün bizim portföyümüzde var. Pandemide bu ürünlere kampçıların da ciddi talep gösterdiğini görünce, yerli imkanlarla ürettirmeye karar verdik" diyor.

12 ÜRETİCİYLE ÇALIŞIYOR

Akşam'ın haberine göre, 2017 yılında 'Milli proje hamlesi' çağrısından yararlanarak KOSGEB'den kredi alan iki girişimci, daha önce Çin ve Avrupa'dan ithal edilen kamp malzemelerini Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren 12 firmaya ürettirmeye başlıyor. "Çin'den gelen ürünlerin kalıbını biz hazırlayıp yerli firmalara fason olarak ürettiriyoruz. Böylece hem yerli üreticiye hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" diyen Eflatun Demirci sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim İstoç'ta yerleşik bir satış noktamız var. Mehmetçik Vakfı Kurtköy Güney Tesisleri'nde de butik bir mağaza açtık. Bu iki mağazamız ve online kanallarla bugün Türkiye'deki kamp malzemesi ihtiyacının yüzde 10'unu tek başımıza karşılar hale geldik. İç piyasanın ihtiyacını karşıladıktan sonra Almanya ve Suudi Arabistan'a da ihracat yapmaya başladık. Geçen yıl 11.5 milyon dolarlık ithalatın önüne geçtik. Bu yıl hedefimiz bu rakamı 13 milyon dolara çıkarmak."

ENERJİ KRİZİ MARKALARI TÜRKİYE'YE YÖNELTTİ

Savaş sonrasında dünyada yaşanan enerji krizinin özellikle Avrupa'da ciddi sorun yarattığına dikkat çeken Eflatun Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Taşınması kolay, çevreci ve ulaşımı kolay olan tüple çalışan sobalara bu dönemde talep arttı. Polonya'dan yazın ortasında tüple çalışan bir soba modeli siparişi aldık. Almanya'ya da mantar soba satışı yapıyoruz. Avrupa'ya ihracatımız geçen yıl 3 milyon dolara ulaştı."

ASKERLERİN YEMEĞİNİ ISITACAK

Aralarında portatif ocak, tencere seti, termos, gaz kartuşu, kamp kıyafetlerinin de yer aldığı yüzlerce ürün grubunu yerli imkanlarla üreten Orcamp, ithal muadillerinin 3'te 1 fiyatına sattığı kaliteli ürünleriyle kamp tutkunlarının tercihi olmaya başladı. Ayrıca Orgaz markasıyla taşınabilir enerji konusunda 30 yıllık deneyime sahip olduklarını ve 65 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Demirci, "Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ukraynalılar bizden dağdaki askerlerinin yemeğini ısıtmak için mikro ocak sipariş etmeye başladı" dedi.