İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2024 Cuma / 29 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7199
  • EURO
    35,4495
  • ALTIN
    2487.4
  • BIST100
    10882
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye, e-Devlet performansıyla 37 ülke arasından 10. sıradaki yerini korudu
Ekonomi

Türkiye, e-Devlet performansıyla 37 ülke arasından 10. sıradaki yerini korudu

Türkiye, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2024 e-Devlet Kıyaslama Raporu'nda, iki yıllık genel ortalama üzerinden 83 puan alarak 37 ülke arasından 10. sıradaki yerini korudu.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 13:23 - Güncelleme:
Türkiye, e-Devlet performansıyla 37 ülke arasından 10. sıradaki yerini korudu
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Komisyonunun hazırladığı 2024 e-Devlet Kıyaslama Raporu yayımlandı.

Rapora göre, Türkiye iki yıllık genel ortalama üzerinden 83 skorla Avrupa Birliği (AB) ortalaması olan 76'dan yüksek puan alarak, 37 ülke arasında 10. sıradaki yerini korudu.

Türkiye, kullanıcı odaklılıkta 2, şeffaflıkta 5 ve anahtar kolaylaştırıcılar başlığında 4. sırada yer aldı. Her üç alanda da puanını yükselten Türkiye, AB ortalamalarının üzerinde performans gösterdi.

Kullanıcı Desteği alt başlığında son 5 yıldır, Dijital Posta alt başlıklarında ise son dört yıldır olduğu gibi bu yıl da 1. sırada yer alan Türkiye, temel veri kaynakları ve sınır ötesi kullanıcı desteği başlıklarında ilk defa 2023'te yükseldiği birinciliğini sürdürdü.

Türkiye, mobil uyumluluk başlığında 3. sıraya yükselirken, 2024 yılı raporu kapsamında değerlendirilen taşınma, ulaşım, sağlık ve adalet yaşamsal olaylarında ilk 10 içinde, şirket işlemleri kategorisinde ise 19. sırada yer aldı.

Daha önceki yıllara benzer şekilde bu yıl da Türkiye'ye ait uygulamalar raporda örnek gösterildi. Bu sene raporda örnek gösterilen uygulamalar ise "Neyim Var?", "Kolay İhracat Platformu", "Askerliğim" oldu.

Öte yandan, 2023'te olduğu gibi bu yıl da Malta, Estonya, Lüksemburg, İzlanda ve Finlandiya ilk beşi oluşturdu.

AB ülkeleri dışında 11. sırada yer alan Norveç ile Türkiye, en iyi liderler arasında gösterildi. Türkiye dışındaki hiçbir aday ülke, AB ülkeleri ve genel ülke ortalama puanlarını geçemedi.

Bu yıl rapora Ukrayna ve Moldova dahil edilirken, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya'nın sıralamalarında düşüş yaşandı. Türkiye'nin e-Devlet performansının stabil ve başarılı şekilde devam ettiği görüldü.

Türkiye'nin, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Norveç gibi ülkeleri geride bıraktığı sıralamada, ilk 9 ülkenin nüfusunun toplamının, e-Devlet Kapısı kullanıcılarının sadece yarısı kadar olduğu dikkati çekti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.