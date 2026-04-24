Türkiye e-ticarette çağ atladı: 5 yılda 1 milyardan 7 milyar işleme

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Samsun B2B Networking" etkinliğine katılan e-ticaret altyapıları üzerine çalışan satış yöneticisi Zekeriya Ateş, AA muhabirine, Türkiye'de e-ticaretin son yıllarda güçlü büyüme sergilediğini söyledi.

Son 5 yılda e-ticaret üzerinden yapılan işlemlerin 1 milyarlardan 7 milyar adetlere çıktığının altını çizen Ateş, "Türkiye'de bir ürün almadan önce araştırma yapanların oranı yüzde 86. Online araştırma yapan kitlenin oranı son iki yılda yüzde 30 arttı. İnsanlar son dönemlerde daha çok fiyat odaklı araştırma yapıyor." dedi.

Türkiye'de e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının da son 7 yılda yüzde 5 seviyelerinden yüzde 21'e yükseldiğine dikkati çeken Ateş, şöyle devam etti:

"Aslında hala e-ticarette büyük büyüme potansiyeli var Türkiye için. Burada her zaman domine eden sektör, gıda sektörüydü. Bu yıl özellikle elektronik ve beyaz eşya sektörünün gıdayla hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sırada tekstil sektörü var. e-ticaretin en büyük avantajı, bir konfor var aslında. Fiyat analizi, firma ve ürün araştırması, daha doğru bilgiye ulaşabilme, müşteri deneyimlerini görebilme ve ölçümleyebilme konusunda konfor veriyor. Bunlar karar vermede çok etkileyici unsurlar."

Ateş, yapay zekanın sektörde belirleyici hale geldiğini vurgulayarak, "Artık insanlar arama motorlarından ürün arıyor yine ama ciddi oranda yapay zekadan da arıyor. Hatta yapay zeka üzerinden ürünü satın alıyor. Adres bilgilerini, beden bilgilerini... Çünkü yapay zeka onun asistanı oluyor artık. Kişi bütün satın alma süreçlerini daha yoğun şekilde yapay zeka üzerinden tamamlayacak." diye konuştu.

- TÜRKİYE'DE E-TİCARET HACMİ 100 MİLYAR DOLAR CİVARINDA

Bir teknoloji firmasının ortağı Çağrı Orçan ise Türkiye'de 2025 verilerine göre 100 milyar dolar civarında e-ticaret hacmi bulunduğunu, bunun yaklaşık yüzde 75'ini organize perakendenin oluşturduğunu söyledi.

Türkiye pazarının büyüme ivmesini sürdürdüğünü belirten Orçan, "Türkiye pazarı yüzde 15'lik büyümeyle devam ediyor. Dolayısıyla dünyada yükselen pazarlardan biri." dedi.

Orçan, yapay zekanın sektördeki etkisinin giderek arttığına işaret ederek, teknoloji şirketlerinden başlayarak yapay zekanın bu teknolojiyi sağlayan platformlar ve ürün satmak isteyen markalar tarafından kullanılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Tüketici alışkanlıklarının da hızla değiştiğini vurgulayan Orçan, "Markaların kişisel web sitesine gitmek, her birini tek tek araştırmak durumunda kalmayacaksınız. Bunu yapay zekaya yazıp alışverişi tamamlayarak çıkacaksınız." ifadesini kullandı.