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Ekonomi

Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü

2 Eylül 2024 Pazartesi 10:01 - Güncelleme:
Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü
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