1 Mart 2026 Pazar
  • Türkiye ekonomisinin geçen yıla ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak
Ekonomi

Türkiye ekonomisinin geçen yıla ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin, 2025'in son çeyreği ve senenin tamamına ilişkin büyüme rakamları, yarın duyurulacak.

1 Mart 2026 Pazar 09:07
Türkiye ekonomisinin geçen yıla ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini, yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin, 2025'in 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,6 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin, 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3,7 düzeyinde bulunuyor.

Türkiye ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde yüzde 4,9 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüme kaydetmişti.

