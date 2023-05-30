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Ekonomi

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

AA30 Mayıs 2023 Salı 16:11 - Güncelleme:
Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,74 büyüyeceğini öngörmüştü.

Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,6, ikinci çeyreğinde yüzde 7,8, üçüncü çeyreğinde yüzde 4 ve dördüncü çeyreğinde yüzde 3,5 büyümüş, 2022 yıllık rakamlarına göre de yüzde 5,6 büyüme kaydetmişti.

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