Dünya Gazetesi 11 Ocak 2022 Salı 15:30 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 15:32

Geçen yıl Türkiye'den 50 milyon paund hazır giyim, 3 milyon paund da ayakkabı alımı gerçekleştiren İngiliz Boohoo Grubu, alım miktarını artırıyor. İki yıl içinde Türkiye'den hazır giyim alımını iki kat artıracak olan şirket, ayakkabı için de heyeti düzenledi. Aralık ayında 20 Türk ayakkabı üreticisi ile bir araya gelen ve ikili görüşmeler yapan şirketin Türkiye'yi en büyük ikinci üssü yapmak istediği belirtildi. 2006'da kurulan ve çevrimiçi satış yapan grubun markaları arasında geçen yıl satın aldığı ve bir dönem de Türkiye'de mağazaları bulunan Debanhams'ın yanı sıra Dorothy Perkens, Wallis, Burton, Oasis, Warehouse, Misspap, Coast, Pretty Little Thing, Karen Millen gibi birçok marka bulunuyor. 2021 başında Türkiye'de alım ofisi açan grubun yıllık geliri 2 milyar euroya yakın seviyede seyrediyor.

"VIP HEYETLER AĞIRLIYORUZ"

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, son zamanlarda lojistik maliyetlerindeki artışlar ve küresel ticaret dengesindeki değişiklikler nedeniyle yurtdışından Türkiye'ye çok ciddi bir ilgi olduğunu söyledi. Bu süreçte özellikle Batı dünyasından birçok perakende devinin üretimde ve ürün tedarikinde Türkiye'yi daha çok kullanmak istediğine şahit olduklarını anlatan Şenocak, "Son dönemde "VIP alım heyetleri" olarak adlandırdığımız organizasyonlarla küresel çok önemli alıcıları ülkemizde ağırlıyor, ihracatçılarımızla talep sahibi firmaları bir araya getiriyoruz. Bu kapsamda İngiltere'nin en büyük perakende gruplarından Boohoo Group PLC firmasının Türkiye ofisinin talebine istinaden ayakkabı sektörümüz için birliğimiz organizasyonunda B2B toplantıları gerçekleştirdik. Birliğimiz binasında gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde özellikle SEDEX ve BSCI gibi sosyal uygunluk sertifikalarına sahip firmalarımız Boohoo yetkililerine ürünlerini sergileme imkanı buldular. Ne mutlu ki, hem ihracatçı firmalarımızdan hem de Boohoo yetkililerinden görüşmelerin çok verimli geçtiği bilgisini aldık" dedi.

İSPANYOL GRUP İLE DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Şenocak'ın verdiği bilgilere göre Boohoo, küresel ölçekteki alımlarının yüzde 13'ünü hali hazırda Türkiye'den yapıyor. Bu payı artırmak isteyen grubun çalışmalarını hızlandırdığını anlatan Şenocak, "Grubun Türkiye'yi 2. büyük sourcing ağı olarak konumlandırmak hedefinde olduklarını da öğrendik. Daha çok üretim daha çok ihracat için B2B organizasyonlarımız pandemi koşullarının elverdiği sürece artarak devam edecek. Bu kapsamda İspanya'nın en büyük perakende gruplarından bir tanesi ile görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu. Geçtiğimiz yıl da Polonyalı bir başka AB'li grup olan LPP, Türkiye'den alım miktarını 3 kat artıracağını açıklamıştı.

GEÇEN YIL ALIM OFİSİ DE AÇTI

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya da son yıllarda özellikle yakın çevredeki çevrimiçi satış yapan markalardan Türkiye'ye çok fazla talep artışı aldıklarını anlattı. Kaya, "Özellikle online platformda İngiltere çok hızlı gidiyor. Boohoo da bu anlamda öncü bir şirket. Daha minimal adetlerde alımlar yaptığı için daha esnek üretime uygun ülkeleri tercih ediyor. Türkiye de onun için ideal bir yer. Yakınlık esneklik ve hızlı servisten dolayı Türkiye tercih ediliyor. Özellikle Avrupalı butik firmaların bu anlamda Türkiye'de alımlarını daha da artırmasını bekliyoruz, geliyorlar da" dedi. TOBB Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat da Boohoo'nun geçen yıl Türkiye'de alım ofisi açtığını hatırlatarak, "Daha önce mümessiller vasıtası ile alım yapıyordu. Kendisinin alım ofisini açması Türkiye'den alımı daha fazla artıracağının bir göstergesi" dedi. Sektör temsilcileri grubun alımını iki yılda iki kat artırmasını bekliyor.