7 Ocak 2026 Çarşamba
  Ekonomi
  • Ekonomi
  • Türkiye enerjide sınıf atladı: Petrol ve doğalgaz üretiminde rekor
Ekonomi

Türkiye enerjide sınıf atladı: Petrol ve doğalgaz üretiminde rekor

Türkiye, 2025 yılında 47,9 milyon varil petrol ile 3,2 milyar metreküp doğalgaz üretimiyle rekor kırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, '2026; Karadeniz gazını ikiye katladığımız, Diyarbakır'daki oyun değiştirici stratejimizle yeni ufuklara yelken açtığımız ve inşallah daha büyük keşiflere imza atacağımız bir yıl olacak.' ifadelerini kullandı.

7 Ocak 2026 Çarşamba 10:50
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar'ın ve Karadeniz'in bereketiyle 2025 yılında toplam petrol üretimimizi 47,9 milyon varile, doğal gaz üretimimizi 3,2 milyar metreküpe çıkardık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 yılındaki petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin bilgi verdi. Yeni yıl için üretim hedeflerinden de bahseden Bayraktar, "Gabar'ın ve Karadeniz'in bereketiyle 2025 yılında toplam petrol üretimimizi 47,9 milyon varile, doğal gaz üretimimizi 3,2 milyar metreküpe çıkardık. Şimdi sıra yeni hedeflerde. İnşallah 2026; Karadeniz gazını ikiye katladığımız, Diyarbakır'daki oyun değiştirici stratejimizle yeni ufuklara yelken açtığımız ve inşallah daha büyük keşiflere imza atacağımız bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

