Türkiye-Fransa ticaretinde rekor: 5 yılda 10 milyar dolarlık artış

İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Fransa 8. Dönem Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakanı Nicolas Forissier ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın katılımıyla gerçekleşti.

Bakan Bolat, Fransa ile JETCO mekanizmasının türünün ilk örneği olduğunu, bugün 8'incisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bolat, gerek ikili ve heyetler arası görüşmede gerekse JETCO toplantısı çerçevesinde heyetler olarak ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde birlikte iş yapma ortaklıkları, enerji, ulaştırma, çevre, su, havacılık, savunma sanayi ve lojistik sektörlerinde Türk-Fransız ortaklığının daha da geliştirilmesine yönelik çok kapsamlı görüşmeler yaptıklarını vurguladı.

Türkiye ve Fransa'nın birbirleri için çok önemli ve değerli iki ortak olduğunun altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Gerek ikili bazda gerekse Avrupa Birliği bazında her yıl giderek yükselen ticaret ortaklıkları, yatırımlar ve işbirlikleri artarak devam ediyor. 5 yıl önce Türkiye-Fransa dış ticaret hacmi 14 milyar dolar iken, karşılıklı olarak 2025 yılında 24,1 milyar dolara yükseldi. Çok büyük bir artış oldu. Aynı şekilde bu ticaret dengeli bir ticaret. İki tarafın da yararına, kazancına olan bir ticaret olması daha değerli. Diğer taraftan karşılıklı yatırımlarda da artış var. Türk firmalarının Fransa'daki yatırımları 1 milyar dolara ulaştı. Fransa'nın da Türkiye'deki yatırımları 8,7 milyar dolara ulaştı. 1749 Fransız firması Türkiye'de sanayide, enerjide, hizmetlerde, ulaştırmada ve havacılıkta önemli yatırımlara sahip."

"ÖNÜMÜZDEKİ 3 YILDA FRANSIZ ŞİRKETLERİNİN 5 MİLYAR DOLARLIK YENİ YATIRIMLARI VE PROJELERİ GÖRÜŞÜLDÜ"

Bakan Bolat, Türkiye ile Fransa arasında endüstride, sanayide ve ekonomik alanda her yıl artan çok yakın bir entegrasyon ve değer zinciri sistemi bulunduğunu, iki tarafın da bundan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Sadece 8,7 milyar dolarlık Fransız yatırımlarının 4 milyar dolarının son 4 yılda geldiğini belirten Bolat, gelecek 3 yılda Fransız şirketlerinin 5 milyar dolarlık yeni yatırımlarının ve projelerinin görüşüldüğünü söyledi.

Bolat, "Fransa ile ikili ilişkilerimiz aynı zamanda üçüncü ülkelerdeki işbirliğini de kapsamaktadır. Üçüncü ülkelerde özellikle Afrika, Doğu Avrupa ve Orta Asya'da, Orta Doğu da dahil olmak üzere Türk ve Fransız firmaları arasında işbirliklerine hazır olduğumuzu karşılıklı olarak teyit ettik ve firmalarımızı bu konuda motive ediyor, destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Otomotiv, havacılık, ilaç, yenilenebilir enerji, tekstil, gıda, çimento, müteahhitlik, bilgi ve iletişim teknolojileri, turizm, finans ve sigortacılıkta her iki ülke arasında halihazırda çok büyük işbirliği ve karşılıklı yatırımlar bulunduğunu aktaran Bolat, bunların da daha fazla gelişeceğine inandıklarını, yeni yatırımların görüşüldüğünü vurguladı.

Bolat, lojistik alanında hava, kara ve deniz yolu bağlantılarının, Sete Limanı ile Yalova arasındaki Ro-Ro hattı ve Türk lojistik firmalarının Güney Fransa limanlarındaki faaliyetlerinin ticari ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Diğer taraftan Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler konusunda da Forissier ile birçok konuyu ele aldıklarını belirten Bolat, ayrıca Gümrük Birliği'nde bazı pürüzlerin giderilmesi konusunda anlaştıkları çözümlerden iki tarafın da çok memnun olduğunun altını çizdi.

Bakan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fransa tarafı, geçen yıl 163 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına vize verdiklerini ve bunun Çin'den sonra dünyada verdikleri en yüksek vize sayısı olduğunu ifade etti. Bekleme sürelerinin çok azaldığını, öğrenciler ve iş insanları başta olmak üzere vize rejiminin tercihli olarak kolaylaştığını belirttiler. Biz de karşılıklı görüşmeler ve anlaşmalarla ileride vizenin kalkacağı günler için birlikte çalışacağımızı teyit ettik. Bu çerçevede Fransa ile Türkiye arasında gelişen ticari ve ekonomik ilişkilerimiz, 8. Dönem JETCO Toplantısı ile büyük ivme kazanmıştır."