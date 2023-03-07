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Ekonomi

Türkiye Gaz Merkezi'yle ilgili yeni gelişme! Bakan Dönmez tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya'da kurulması beklenen doğalgaz merkezine ilişkin, 'Hedefimiz bir yıl içerisinde orayı tam işler hale getirmek. Bir iki kanunda değişiklik ihtiyacı var, o da önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek. ondan sonra da yasal altyapı da büyük oranda tamamlanmış olacak' dedi.

IHA7 Mart 2023 Salı 10:15 - Güncelleme:
Türkiye Gaz Merkezi'yle ilgili yeni gelişme! Bakan Dönmez tarih verdi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Trakya'da kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile ilgili soruya cevap veren Bakan Dönmez," Onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar, biz biraz tabi depreme odaklandık ama çalışma grupları çalışıyor devam ediyor yani. Hedefimiz bir yıl içerisinde orayı tam işler hale getirmek. Bir iki kanunda değişiklik ihtiyacı var, o da önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek. ondan sonra da yasal altyapı da büyük oranda tamamlanmış olacak" dedi.

Bakan Dönmez, 'Karadeniz gazını evlere ulaştıracak Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin durumu nedir? Açılış mart ayına yetişecek mi? Deprem dolayısıyla erteleme söz konusu mu?' sorusuna ise şöyle cevap verdi;

'Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor; ister istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Çıkış oldu netice olarak bir kısmı geri dönmeye başladı. Yarın tekrar bölgeye gideceğim sanırım. Herhalde muhtemelen Nisan'a kalır."

  • Bakan Dönmez
  • Trakya
  • Türkiye Gaz Merkezi

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