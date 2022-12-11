Türkiye geliştirdi! Bu bir ilk: İran satın aldı

DÜ ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) sağladığı 750 bin lira destekle öğretim üyelerinin kurduğu ULTRON Kimya firması, 6 kişiye istihdam sağlıyor.

İRAN VE AZERBAYCAN SATIN ALDI

Firma, bir yılda ürettiği 150 bin çok amaçlı kontakt lens temizleme solüsyonunun yüzde 10'unu İran ve Azerbaycan'a ihraç etti.

Firmanın AR-GE Sorumlusu Prof. Dr. Recep Tekin, AA muhabirine, 4 yıllık bir çalışma sonucu firmanın kurulduğunu belirterek, aldıkları destekle de bir yıldır kontakt lens temizleme solüsyonu ürettiklerini söyledi.

Özellikle salgın döneminde yoğun bir çalışma sürecine girdiklerini ve o süreçte laboratuvarda çok uzun süren çalışmalar yaptıklarını kaydeden Tekin, yeni bir ürün geliştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Tekin, amaçlarının dünya piyasasına açılmak olduğunu dile getirerek, "Bunu yurt dışına ihraç edilen bir ürün haline getirmeyi istiyoruz. Birkaç ülkeye ihracat yaptık. Yavaş yavaş dünya piyasasına açılıyoruz. Bu seri üretimle dünya piyasasında yerimizi alacağız. Ürün kalitesi bakımından da çok iyi ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Çeşitli ülkelerden olumlu dönüşler oldu." dedi.

TÜRKİYE GELİŞTİRDİ: BİR İLKE İMZA ATILDI



Proje Sorumlusu Prof. Dr. Murat Aydemir ise Türkiye'de bir ilke imza atarak yerli imkanlarla kontakt lens temizleme solüsyonunun seri üretimini yaptıklarını söyledi.

Bu ürünler sayesinde dışa bağımlılığın azalacağını kaydeden Aydemir, ürünün Diyarbakır'ın da katma değerini artıracağını belirtti.

Aydemir, İsrail'le çalışmalarının olduğunu, markalaşmak istediklerini kaydetti.

Firmada etiketleme ve paketleme biriminde görev yapan İpek Mumcuoğlu da kendilerine bu imkanı sunan herkese teşekkür etti.