14 Eylül 2025 Pazar
Ekonomi

Türkiye genelinde 250 bin sosyal konut hamlesi... Proje ilanı Resmi Gazete'de

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), sosyal konut projeleri kapsamında Ordu'da bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

14 Eylül 2025 Pazar 09:57
Türkiye genelinde 250 bin sosyal konut hamlesi... Proje ilanı Resmi Gazete'de
Bazı taşınmazların kamulaştırılması ile bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TOKİ'nin ülke genelinde başlattığı 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Ordu'nun Altınordu ilçesi Karacaömer ve Öceli Mahallelerinde inşa edilecek sosyal konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazlar TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

