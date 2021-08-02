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Ekonomi

Türkiye genelindeki elektrik kesintilerinin nedeni belli oldu

Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin yüksek talep ve iletim hatlarından kaynaklı olduğu öğrenildi.

AA2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:38 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:38
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok ilde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade ediyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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