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Ekonomi

Türkiye geri sayımı başlattı! Rusya, Orta Asya ve Kafkasya'yı birbirine bağlayacak

Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkasya'yı birbirine bağlayacak olan İyidere Lojistik Merkezi'nin dolgusunda yüzde 72'lik seviyelere ulaştı. Kritik öneme sahip merkez taşımacılık ve transfer işlemlerine büyük bir rol oynayacak.

IHA2 Şubat 2024 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Türkiye geri sayımı başlattı! Rusya, Orta Asya ve Kafkasya'yı birbirine bağlayacak
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Doğu Karadeniz bölgesinin Rusya, Orta Asya'ya ve Kafkasya ile bağlantısını sağlayacak olan İyidere Lojistik Merkezi'nin dolgusunda yüzde 72'lik seviyelere ulaşıldı.

Uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri olacak olan İyidere Lojistik Merkezi, Doğu Karadeniz bölgesinin Rusya, Orta Asya'ya ve Kafkasya ile bağlantısını sağlayacak. Lojistik Merkezin hayata geçmesinin ardından Rize-Artvin Havalimanı ve Rize'nin doğu ve Güneydoğu'ya açılan kapısı olan Ovit Tüneli ile entegre olması da hedefleniyor. 20 milyon ton dolgu ile yapılması planlanan Lojistik Merkezi dolgusunda 12 milyon ton dolgu ile yüzde 72'lik bir tamamlanma sağlandı.

100 BİN ARAÇ KAPASİTELİ RO-RO RIHTIMI YAPILIYOR

2 bin 700 metre ana mendireğe sahip olacak olan lojistik merkezin tali mendireği ise 470 metre olacak şekilde planlandı. 15 metre su derinliği ile bin 210 metre rıhtım uzunluğunun yanı sıra 12 metre su derinlikli birde 270 metrelik Ro-Ro- rıhtımı olacak. Rıhtım 100 bin araç kapasiteli olacak. 20 milyon taş dolgu ile yapılacak olan İyidere Lojistik Limanı'nda toplamda 13 bin ton betonarme çeliği, 630 bin metre küp beton ile 18 bin 900 ton çelik kazık kullanılacak. İyidere Lojistik Limanı hizmete girdiğinde ise 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin konteyner ve 100 bin araç Ro-Ro kapasitesine sahip devasa bir yatırım olacak.

YÖRE HALKI LOJİSTİK MERKEZİ'NİN BİTMESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

İyidere sakinleri de yapılan lojistik merkez yatırımından duydukları memnuniyetini dile getirdi. İlçe sakinlerinden Ramazan Duman, gençlerin merkez sayesinde iş imkanı bulacaklarını söyledi. Duman "Ben projeyi güzel buluyorum. Buradaki gençlere de iş olanağı sağlayacak. Şuan da gençler işsiz ama orası büyük bir katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Ekonomi açısından katkı sağlayacağını düşünüyorum" derken, Ali Özer isimli vatandaş ise "İnsanlar için büyük bir fayda. Hele de Rize için büyük katkı olacak. Sokakta işsizler var. Onlarda bir iş sahibi olabilir. Onlara da bir katkıda bulunabilir. Gençler de boşlar şu anda. Şimdi onlarda burası sayesinde işe girdiği zaman ailelerine de rahatlık olacak. Ticaret anlamında iyi olacak. Karadeniz'e de gelmeye başlayabilirler. İstanbul'a değil de buralara gelebilirler" şeklinde konuştu.

  • İyidere Lojistik Merkezi
  • Taşımacılık
  • Transfer

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