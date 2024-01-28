Türkiye gözünü Karadeniz'den ayırmayacak! TPAO'nun karargahı açılıyor

TPAO'nun Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde yapımında sona gelinen yeni karargahında açılış için gün sayılıyor. Daha önce İstanbul'daki 369 metrelik televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca projesini geliştiren ve birçok ödüllü projesi bulunan Melike Altınışık imzasını taşıyan yeni karargah, Filyos nehrinin kıyısına konuşlanan dalgalı bir tasarım olarak vücut buldu.

TÜRKİYE GÖZÜNÜ KARADENİZ'DEN AYIRMAYACAK

Sabah'ın haberine göre; Zonguldak'ta inşaatına Haziran 2022'de başlanan TPAO'nun bölgedeki yeni genel merkez binası tasarımı ile büyülerken, yeni karargaha "Karadeniz'in Gözü" adının verildiği öğrenildi. Bitmek üzere olduğu öğrenilen projenin Mart ayında açılmasının planlandığı ifade edildi. Türkiye Petrolleri'nin batı yakasının en can alıcı noktası olan bölgede yer alan tesise "Karadeniz'in Gözü" adı verilirken, bu ismin verilmesindeki en önemli mesajın Türkiye'nin gözünü bölgedeki hidrokarbon yataklarından ve uluslararası haklarından asla ayırmayacağı olduğu ifade edildi.

EŞSİZ BİR SEYİR TERASINA SAHİP

Eşsiz bir gözlem alanına sahip olan yeni karargah, Filyos Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü, antik çağda Billaius olarak adlandırılan noktada inşa edildi. Proje kapsamında ayrıca zaman ve sürekliliğin mekansal birleşimi olarak nitelendirilen mevcut dalgakıran duvarı 110 metre genişliğinde ve 30 metre derinliğinde yeni bir mekana dönüştü. Binadaki ana katlar, liman alanını 360 derece deneyimleyebilecek giriş lobileri, ofisler, toplantı odaları ve gözlem odaları olarak düzenlenmiş durumda.

"2024 KEŞİF YILI OLACAK"

Karadeniz'de son yıllarda yaptığı sondajlarla 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi yeni müjdeler için çalışmalarını sürdürürken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da 2024 yılının keşif yılı olacağını açıkladı. Önceki gün televizyon yöneticileri ile bir araya gelen Enerji Bakanı Bayraktar, Karadeniz'de devam eden çalışmalara ilişkin, "Karadeniz'de şu anda üç derin sondaj gemimizle beraber üretime odaklandığımız bir süreç yaşıyoruz.

Malumunuz 2020 yılında gaz keşfi oldu. Ondan sonraki süreçte üretim safhasına geçtik ve geçtiğimiz yıl itibariyle üretimimiz başladı. Bugün itibariyle 2,7 milyon metreküp günlük üretim yapıyoruz sahada. Üç tane gemimiz destek gemilerimizle beraber yoğun bir şekilde burada üretimi arttırmaya dönük çalışmalarına devam ediyor.

İlk faz 10 bin metreküp diye ilan etmiştik. Dolayısıyla 2,7'den 10'a gelmemiz lazım. Ondan sonra da ikinci fazda birkaç yıl içerisinde 40 milyon metreküp günlük üretime ulaşacağız" dedi. Bununla beraber Akdeniz'de Abdülhamid Han gemisinin sondajına devam ettiğini anlatan Bayraktar, "Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde o da sondajı bitirmiş olacak. Ondan sonraki süreçte yani 2024 yılında denizlerde biz üretime odaklanıyoruz.

Şu anda temel hedefimiz üretimi artırmak. Keşifle alakalı da özellikle Karadeniz'de birkaç planımız var. Yeni keşif haberlerini 2024'te Karadeniz'den inşallah bu sondajların sonucunda verebiliriz" diye konuştu.

