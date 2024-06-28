Türkiye gri listeden çıktı! Resmi açıklama öncesi Bakan Şimşek'ten 'Başardık' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, FATF toplantısı için bulunduğu Singapur'dan tek kelimelik mesaj yayımladı.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini resmi açıklama öncesi "Başardık" mesajıyla paylaştı.

Bakan Şimşek'in X sosyal medya platformundan yayımladığı mesajında tek kelimelik "Başardık" mesajı yer alıyor.

Başardık ���� — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 28, 2024

Şimşek'in Türkiye'nin FATF'nin Gri Liste'deki durumunun ele alınacağı toplantıda bir sunum yapmak için Singapur'da bulunuyordu.