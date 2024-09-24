Türkiye gücüne güç katıyor! Üretim 30 bin megavatı geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ağustos sonu itibarıyla rüzgar ve güneşten elektrik üretiminde kurulu gücün 30 bin megavatı aştığını bildirdi.



Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu güçteki payı, yüzde 27'ye ulaştı. Yenilenebilir enerjide gücümüze güç katıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, ağustos sonu itibarıyla güneş enerjisi kurulu gücü 18 bin 478 megavat, rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 12 bin 342 megavata ulaştı. Böylece, toplam rüzgar ve güneşten üretilen elektrik kurulu gücü 30 bin 820 megavata çıktı.