Türkiye güneş enerjisi alanındaki hacmini büyütüyor

01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:41 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:41

İtalya’nın ve Avrupa’nın önemli Güneş Santralleri arasında yer alacak olan projenin tüm geliştirme süreçleri ve anahtar teslim kurulumu Naturel Enerji tarafından üstlenildi. Santralde üretilecek olan elektriğin ikili anlaşmalar yolu ile tüketicilere satılması hedefleniyor.

TÜRKİYE AÇISINDAN BİR İLK



Naturel Enerjinin, proje geliştirme, müteahhitlik, elektrik satış anlaşması ve finansmanı da kapsayan faaliyetleri anahtar teslim esası ile yürütülecek proje ülkemizin enerji yatırımı anlamında da bir ilk olma özelliği taşıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Naturel Enerji Genel Müdürü Cem Göçmen, “Ülkemiz için de projenin büyüklüğü, niteliği, yeri ve içeriği açısından bir ilk olacak olan bu yatırım kararı için Kurteks’i tebrik eder, bize olan güveninden ötürü de teşekkür ederiz. Daha temiz, daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya hedefimize ulaşmak için ülke fark etmeksizin çalışmaya devam edeceğiz” dedi.