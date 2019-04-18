'Türkiye güvenli liman olmayı sürdürecek'
Bosna Hersek’te bu yıl 10’uncusu düzenlenen Saraybosna İş Forumu başladı.
Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından düzenlenen foruma, bu yıl 50 ülkeden iş insanları katılıyor. ‘Balkanların Davos’u’ olarak nitelendirilen forumun açılışını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Önümüzde 4.5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunmaktadır. Bu süreçte istikrar ve kalkınma ivmemizi hızlandırarak bölgede güvenli bir liman ve dostlarının daima yanında olan güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz” dedi. Oktay “Bosna Hersek’in kalkınması, büyümesi ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda Bosna Hersek’in yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. Oktay, Türkiye’nin sahip olduğu genç ve nitelikli iş gücü kaynakları, iç pazar kapasitesi, gelişen altyapısı, finans sektörü ve rekabetçi özel sektörüyle bölgede ve dünyada önemli bir ekonomik aktör haline geldiğini vurguladı.
20 MİLYAR DOLARLIK İŞ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise “Türkiye son 15 yılda Balkan ülkeleri ile ticaretini 3.5 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkardı” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen iş forumuna katıldı. Oktay ülkenin ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç’in mezarının bulunduğu Kovaçi Şehit Mezarlığını ziyaret etti. Oktay, şehitlerin anısına dua edip, çiçek bıraktı.
BOSNA’DAN YATIRIM DAVETİ
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, iş forumunun yatırımcıları cesaretlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, karmaşık siyasi yapıya sahip olmasına rağmen Bosna Hersek’in istikrarlı bir ülke olduğunu söyledi. Foruma katılan iş insanlarına Bosna Hersek’e yatırım yapmaları çağrısında bulunan Dodik, “Bizim burada daha iyi bir gelecek inşa edebilmemiz için yatırımlara ihtiyacımız var” dedi. Dodik, Bosna Hersek’in insani yardımlara muhtaç olduğu dönemde çıktığını vurgulayarak, “Şimdi ihtiyacımız olan kalkınma, yeni istihdam alanları” diye konuştu. Dodik, burada yatırım yapmak isteyenlerin karşılarına çıkacak ilk engelde vazgeçmemeleri gerektiğini ifade etti.
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