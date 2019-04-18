'Türkiye güvenli liman olmayı sürdürecek'

Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından düzenlenen foruma, bu yıl 50 ülkeden iş insanları katılıyor. ‘Balkanların Davos’u’ olarak nitelendirilen forumun açılışını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Önümüzde 4.5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunmaktadır. Bu süreçte istikrar ve kalkınma ivmemizi hızlandırarak bölgede güvenli bir liman ve dostlarının daima yanında olan güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz” dedi. Oktay “Bosna Hersek’in kalkınması, büyümesi ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda Bosna Hersek’in yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. Oktay, Türkiye’nin sahip olduğu genç ve nitelikli iş gücü kaynakları, iç pazar kapasitesi, gelişen altyapısı, finans sektörü ve rekabetçi özel sektörüyle bölgede ve dünyada önemli bir ekonomik aktör haline geldiğini vurguladı.

20 MİLYAR DOLARLIK İŞ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise “Türkiye son 15 yılda Balkan ülkeleri ile ticaretini 3.5 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkardı” diye konuştu.